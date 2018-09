Neue US-Patente für RegenLab erteilt

Le-Mont-Sur Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -Herr Antoine Turzi, Erfinder, Regen Lab SA und RegenLab USA LLCfreuen sich, bekannt zu geben, dass das US-amerikanische Patent- undMarkenamt (USPTO) zwei neue US-Patente für sein plättchenreichesPlasma (PRP), Knochenmarkkonzentrat (BMC) und Hyaluronsäure (HA)-Technologien erteilt hat:- Systeme/Methoden zur Kombination von PRP and HA: US-Patent 10052349und- Systeme zur Herstellung von PRP und BMC in Röhrchen mit einemthixotropen Trenngel: US-Patent 10064894.Das Patentportfolio von RegenLab erweitert sich somit mit denUS-Patenten US8529957, US9833478, US8945537 und US9517255 aufinsgesamt sechs US-Patente für diese Technologien. Zusätzlich wurdenRegenLab weitere Patente in anderen Ländern erteilt (siehe Abbildungunten).(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/743261/RegenLab_Figure_1.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/743260/RegenLab_Logo.jpg )Alle diese neuen Patente sind eine Anerkennung von RegenLabsInnovation, Technologie und Effizienz durch das USPTO. Das sind guteNachrichten für RegenLab, seine Mitarbeiter und Partner undrechtfertigt, dass RegenLab seine Patentklagen zur Wahrung seinerRechte am geistigen Eigentum aufrechterhält. Die Sterne stehengünstig für das Team und die Zukunft von RegenLab.Informationen zu RegenLabRegenLab ist ein führender Anbieter von Medizinprodukten zurHerstellung von plättchenreichem Plasma, das unter den bekanntenMarken REGENLAB® und REGENKIT® vertrieben wird. RegenLab istweiterhin bestrebt, pyrogenfreie Produkte höchster Qualität undSicherheit bereitzustellen und Kunden durch die Durchsetzung vonRechten an geistigem Eigentum zu schützen.Weitere Informationen über RegenLab und seine Patente finden Sieunter https://www.regenlab.com/patents undhttp://www.RegenLabUSA.com.Pressekontakt://www.regenlab.comOriginal-Content von: Regen Lab SA, übermittelt durch news aktuell