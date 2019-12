Mainz (ots) - "Heute ist Ihr erster Tag bei uns, passen Sie auf, dass es nichtIhr letzter ist." Eine klare Ansage von Officer Sergeant Wade Grey (Richard T.Jones), als er die Neulinge, die so genannten "Rookies", beim Los Angeles PoliceDepartment begrüßt. John, Lucy und Jackson absolvieren dort den praktischen Teilihrer Ausbildung. ZDFneo zeigt die neue 20-teilige Krimiserie "The Rookie" umdrei Polizeischüler und ihre Ausbilder ab Freitag, 3. Januar 2020, 21.45 Uhr, inDoppelfolgen.John Nolan (Nathan Fillion) sticht als "Rookie" besonders hervor: Mit über 40Jahren ist er der Älteste unter den Neulingen. Der ehemalige Bauunternehmer hatseinen Beruf an den Nagel gehängt und sich mit der Polizistenausbildung seinenLebenstraum erfüllt. Aber Nolan hat es nicht auf Anhieb leicht im Team.Besonders sein Vorgesetzter lässt ihn das spüren: "Ich kann Sie nicht leiden,Officer Nolan. Die Polizei von L.A. ist nicht der passende Ort für IhreSelbstfindungsphase."John Nolan lässt sich jedoch von Hohn und Spott nicht abschrecken. Seine Stärkensind seine humorvolle und verständnisvolle Art und seine Lebenserfahrung, , dieihn auch in heiklen Situationen ruhig und besonnen handeln lassen. Nach und nachkann er seine Ausbilder und auch Sergeant Grey von sich überzeugen.Schon in der ersten Woche lernen die "Rookies" die Härte der Straße kennen, undihnen wird bewusst: Eine einzige Sekunde kann über Leben und Tod entscheiden.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/therookiehttps://facebook.com/ZDFneohttps://twitter.com/ZDFneohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105412/4480225OTS: ZDFneoOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell