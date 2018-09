Neue Typklassen machen Kfz-Versicherung bis zu 1.134 Euro im Jahr teurer (FOTO)

München (ots) -- Je nach Pkw-Modell könnte der Versicherungsbeitrag durchUmstufung auch sinken- Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung durch Neueinstufungder Typklasse- Typklasse nur ein Tarifmerkmal - auch Regionalklassenbeeinflussen Beitrag maßgeblichDie aktuellen Neueinstufungen der Typklassen könnten dieKfz-Versicherung für die betroffenen Pkw-Modelle bis zu 1.134 Euroteurer machen. Das betrifft z. B. Fahrer eines teilkaskoversichertenToyota RAV4 Hybrid. Billiger könnte es dagegen für Halter eines VWTiguan 2.0 TSI werden. Im besonders günstigen Fall sinkt derJahresbeitrag sogar um 264 Euro.(1)Das zeigen Beispielberechnungen von CHECK24 auf Basis der jährlichvom GDV(2) veröffentlichten Typklassen.(3) Diese spiegeln dieSchaden- und Unfallbilanz der verschieden Pkw-Modelle in Deutschlandwider. Je weniger Schäden für ein Modell reguliert werden, destoniedriger die Einstufung - und desto geringer ist in der Regel derKfz-Versicherungsbeitrag.Wichtig für Verbraucher: Erhöht sich der Beitrag durch Umstufungdes Pkw-Modells in eine höhere Typklasse, haben sie einSonderkündigungsrecht. Die Typklasseneinstufung ist für Versichererunverbindlich, kann aber ab sofort für neue Verträge und bestehendeVerträge zur Hauptfälligkeit angewendet werden. Das ist in der Regelder 01. Januar.Auch kürzlich angepasste Regionalklassen bestimmenKfz-Versicherungsbeitrag maßgeblichDie Typklasse ist nur ein Merkmal, das in die Tarifberechnung derKfz-Versicherung einfließt. Insgesamt entscheiden darüber mehr als 50individuelle Parameter, darunter die Regionalklassen bzw. der Wohnortdes Fahrers. Entsprechende CHECK24-Beispiele haben ergeben, dass sichder Kfz-Versicherungsbeitrag nur durch einen anderen Wohnort beisonst identischen Tarifmerkmalen um über 277 Euro pro Jahrunterscheidet.(4)Service für Kunden: persönliche Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoKunden, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben - etwa zu einemeventuellen Sonderkündigungsrecht - erhalten bei über 300CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefonoder E-Mail. Die Berater sind auf ihre jeweilige Versicherungsspartespezialisiert und an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über dasVergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneKfz-Versicherungsverträge sehen und verwalten Kunden jederzeit inihrem digitalen Versicherungsordner.1) weitere Informationen zu den Beispielberechnungen unterhttp://ots.de/b1oyQX2) GDV: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.3) Quelle: Pressemitteilung GDV, 20.09.2017 (http://ots.de/DuNnT3)4) http://ots.de/2YCqmxÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell