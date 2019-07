Stuttgart (ots) -Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" amDienstag, 9. Juli 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / ModerationHendrike BrenninkmeyerIst die EC-Karte gestohlen und das Konto geplündert, behauptenBanken, um nicht haften zu müssen, immer wieder, beim Diebstahl derKarte sei der Dieb auch an die PIN-Nummer gekommen. Doch mancheKundin oder mancher Kunde ist sich sicher, die PIN nie notiert zuhaben. Wie gehen die Gauner vor? Wie sicher ist das EC-Kartensystem?Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet amDienstag, 9. Juli 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Bioresonanztherapie - hilfreiche Messungen oder gesundheitlicherSchabernack?Ein sogenanntes Bioresonanzgerät soll körperlicheMangelerscheinungen feststellen können, ohne Blutentnahme, einfachüber einen Sensorstab. Einige Ärzte oder Apotheker sind überzeugt,mit dem Gerät einen Vitamin- oder Spurenelemente-Mangel erkennen zukönnen. Expertinnen und Experten halten diese Messungen für unseriös.Was steckt dahinter?Fahrradfahrer - wenn das Risiko mitfährtAuf Radwegen kann es eng werden, denn neuerdings sind hier auchE-Roller unterwegs. Wo dürfen andere elektrische Kleinfahrzeugefahren? "Marktcheck" befragt Passantinnen und Passanten in Aalen. Wermuss auf wen Rücksicht nehmen? Was müssen Fahrradfahrer beachten,wenn sie auf Gehwegen oder über Zebrastreifen fahren?"Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps undHinweise. Er erklärt auch, wann Radfahrerinnen und Radfahrer rechtsüberholen dürfen.Planschbecken - wie lassen sich Keime verhindern?In kleinen Schwimmpools oder Planschbecken für zu Hause vermehrensich Algen, Pilze oder Fäkalienbakterien sehr schnell. "Marktcheck"zeigt, was bei der Poolhygiene zu beachten ist und wie einfach sicheigene Messungen durchführen lassen.Alte Lebensmittel - einfach wieder genießbar machenAltes Brot, vertrockneter Käse oder die Pizza von vorgestern - wiewerden ältere Lebensmittel wieder schmackhaft?"Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung in der ARDMediathek (www.ARDmediathek.de) und unter www.SWR.de/marktcheck sowieauf YouTube (www.youtube.com/marktcheck) zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/marktcheckkartendiebstahl..Alle Beiträge sind nach Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de zusehen.Fotos bei www.ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell