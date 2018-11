Neue Trends im Freihandel: Bilateral statt multilateral / GTAI-Studie untersucht Chancen internationaler Freihandelsabkommen für deutsche Unternehmen

Berlin/Bonn (ots) - Handelsschranken und Zölle führen regelmäßigzur Verteuerung von Produkten und Dienstleistungen und erschweren soden Absatz. Umso bedeutsamer ist daher ihr Abbau. Auf globaler Ebenegilt vor allem das GATT-Abkommen, welches von der 1995 gegründetenWelthandelsorganisation (WTO) verwaltet wird, die den Abbau vonHandelsschranken sowie die Beseitigung der Diskriminierung in deninternationalen Handelsbeziehungen anstrebt."Während die Bemühungen der weiteren Handelsliberalisierung aufglobaler oder multilateraler Ebene jedoch stocken, scheinenbilaterale Abkommen das "Gebot der Stunde" zu sein. Auffallend istdie hohe Frequenz der seitens der EU abgeschlossenen Abkommen mitSingapur, Japan, Vietnam, Kanada sowie der Verhandlungen mitAustralien und Neuseeland", sagt Achim Kampf, Bereichsleiter für Zollbei Germany Trade & Invest (GTAI). "Mit unserer Studie wollen wirdeutschen Unternehmen einen Überblick über sämtlicheFreihandelsabkommen geben und aufzeigen, ob und wie sie davonprofitieren können."Ist die EU kein Vertragspartner, kann eine Freihandelszonefreilich auch dazu führen, dass deutsche Unternehmen gegenüber ihrenausländischen, von einer solchen Freihandelszone profitierendenKonkurrenten, im Wettbewerbsnachteil stehen. Konkretes Wissen überdie Handelsvorteile der Konkurrenz kann bei unternehmerischenEntscheidungen helfen. Aus diesem Grunde stellt die Publikation auchdie wichtigsten Freihandelszonen dar, an denen die EU nicht beteiligtist.Aus zollrechtlicher Sicht kann es je nach Handelsabkommen durchauskompliziert werden, je genauer man sich mit der Materie befasst. Mitder Studie können sich Exporteure einen schnellen Überblickverschaffen, um bei ihren strategischen und operativen Entscheidungenunterstützt zu werden. Die Studie wird regelmäßig aktualisiert undbei neuen Handelsabkommen entsprechend erweitert.Kostenloser Zugriff zur Studie: "Zollfrei durch die Welt" unter:http://www.gtai.de/studie-freihandelGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über AuslandsmärktePressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151Esad.Fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell