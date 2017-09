Neue Transparenz im Verpackungsrecycling schon ab 2018 / Rechtskonformität für Verträge, Meldungen und Nachweise sicherstellen

Osnabrück (ots) - Die Hersteller von verpackten Produkten und diedualen Systeme müssen sich schon jetzt auf mehr Transparenz bei imVerpackungsrecycling einstellen. Zwar richten sich die inhaltlichenAnforderungen an die Pflichten für Lizenzierung und Entsorgung biszum 01.01.2019 noch nach der Verpackungsverordnung (VerpackV), dochdie Datenzusammenführung in der Zentralen Stelle auf der Grundlagedes Verpackungsgesetzes (VerpackG) erleichtert den Abgleich schon fürdie Datenmeldungen 2018.Das neue Verpackungsgesetz sieht den Aufbau einer Zentralen StelleVerpackungsregister vor, die ab dem 01.01.2019 als beliehene Behördedie entsprechenden Nachweise, Meldungen und Bescheinigungen bei denHerstellern und in der Entsorgungsbranche überprüfen wird. Damitersetzt sie die Funktion einer Reihe von verschiedenen Akteuren wieLandesbehörden, Industrie- und Handelskammern sowie derClearingstelle der Dualen Systeme, die bislang für die Überwachungdes ordnungsgemäßen Recyclings zuständig waren. Unregelmäßigkeitenund Differenzen, wie sie in den vergangenen Jahren immer wiederaufgetreten sind, fallen durch die Zusammenführung der Daten in einemRegister der Zentralen Stelle sofort auf und können zu Bußgeldern undVertriebsverboten führen. Die Stiftung Zentrale StelleVerpackungsregister hat daher Empfehlungen zur rechtskonformenLizenzierung für das Jahr 2018 für die Hersteller auf der Webseitebereitgestellt.Hersteller und Duale Systeme sollten allgemein folgendes zumÜbergang auf das VerpackG am 01.01.2019 beachten:- Die Vollständigkeitserklärungen müssen ab dem 01.01.2019 nichtmehr bei der IHK, sondern bei der Zentralen Stelle abgegeben werden -auch die Daten für 2018. In der Übergangszeit bis zum 01.01.2019gelten inhaltlich die Pflichten der VerpackV, die Daten werden nachdem VerpackG gemeldet.- Die Marktanteilsberechnung der Dualen Systeme wird ab 2019 vonder Zentralen Stelle durchgeführt und hat das Ziel, eine gerechteKostenverteilung für nachweislich erbrachte Entsorgungsleistungensicherzustellen. Dies gilt auch für die Ist-Mengen-Abrechnung desJahres 2018.- Die Zentrale Stelle ermöglicht den Herstellern und Vertreibernab Sommer 2018 die Vorregistrierung, so dass für alle gesichert ist,dass die Registrierungspflichten pünktlich zum 01.01.2019 erfülltwerden: die neue Registrierungsplattform für die Meldepflichten istim Aufbau.- Mengenmeldungen: Ab dem 01.01.2019 müssen allesystembeteiligungspflichtigen Verpackungsmengen der Zentralen Stellegemeldet werden. Auch dieses Meldeportal soll bereits im Herbst 2018zur Verfügung stehen, um den Herstellern einen ausreichenden Vorlaufzu ermöglichen. Für die Beantwortung weiterer offener Fragen sindalle offiziellen Dokumente auf der Website der Stiftung ZentraleStelle Verpackungsregister zu finden unter:www.verpackungsregister.org.Zentrale Stelle VerpackungsregisterDie Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister hat ihren Sitz inOsnabrück. Sie wird mit dem Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes am01.01.2019 als beliehene Behörde für mehr Transparenz und Kontrollebeim Verpackungsrecycling sorgen. Dazu führt sie ein Register allerProduktverantwortlichen aus Industrie und Handel, gleicht Mengen vonHerstellern und dualen Systemen ab und sorgt mit Standards für mehrrecyclinggerechtes Design bei Verpackungen. Vorstand der Stiftung istdie Juristin Gunda Rachut.Pressekontakt:Claudia Fasse, PressesprecherinTel. +49 1722108904Fax +541 201971 - 9810presse@verpackungsregister.orgwww.verpackungsregister.orgZentrale Stelle VerpackungsregisterSandforter Straße 9649086 OsnabrückOriginal-Content von: Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, übermittelt durch news aktuell