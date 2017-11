Neue Tourismusstrategie für Oberösterreich - BILD

Landes-Tourismusstrategie 2022: Stärken des Landes weiterausbauen und neue Chancen strategisch entwickeln.Linz/Oberösterreich (ots) - Parallel zur Erarbeitung des OÖ.Tourismusgesetzes 2018 wurden die Eckpfeiler der neuenLandes-Tourismusstrategie 2022 festgelegt. Dies passierte imbewährten Schulterschluss von Land, Wirtschaftskammer OÖ (SparteTourismus und Freizeitwirtschaft) und Oberösterreich Tourismus unterEinbindung der oberösterreichischen Touristiker. Ein externesExpertengremium und Interviews mit Vertretern unterschiedlicherBranchen brachten eine entsprechende Zukunfts- bzw. Außensicht ausunterschiedlichsten relevanten Fachdisziplinen ein: so konnteaktuelles Fachwissen aus den Bereichen Digitalisierung, Mobilität,Markenpolitik, Bildung, Vertrieb bis hin zu kultur- undnaturräumlichen Fragen eingespielt werden.Die neue Strategie geht einerseits auf Trendentwicklungen undHerausforderungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft, etwa inden Bereichen Digitalisierung oder gesellschaftliche Entwicklungen,ein. Andererseits zielt sie auf die Realisierung potenziellerSynergien mit Wirtschaft, Wissenschaft, Landwirtschaft, Kultur oderNaturschutz ab. Damit ist die Basis für eine dynamische Entwicklungdes Tourismus als wertvoller Partner im gesamtwirtschaftlichen SystemOberösterreichs gelegt. Durch diese ganzheitliche Sicht bringt dieLandes-Tourismusstrategie 2022 eine richtungsweisende Veränderung zumAusdruck: die Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist Teil deserfolgreichen Standortes Oberösterreich. Das bestätigt auch diegemeinsame Vision:Zwtl.: Die Vision: Oberösterreich, das echte Österreich"Wir sind das 'echte' Österreich und wollen Oberösterreich sozeigen, wie wir sind: menschlich, originell, vernetzt" - diese Visionzeigt sich nicht nur in touristischen Produkten, sondern kommt imgesamten Lebensraum Oberösterreich mit den besonderen Natur- undKulturkulissen, erfolgreichen Innovationen und ehrlichen,authentischen Menschen zum Ausdruck.Zwtl.: Das Ziel: 15 Prozent mehr Wertschöpfung bis 2022Der Tourismus versteht sich als Querschnittdisziplin, in derbranchenübergreifendes Denken und Handeln die Voraussetzung fürErfolg ist. Ein Erfolg der aktuell mit rund 6,06 Milliarden Euro(indirekter und direkter) Wertschöpfung gut 10 Prozent zumBruttoregionalprodukt des Landes beiträgt (Quelle: RegionalesTourismussatellitenkonto Oberösterreich, WIFO/Stat. Austria).Ziel der Landes-Tourismusstrategie ist es, die direkte undindirekte Wertschöpfung der oberösterreichischen Tourismus- undFreizeitwirtschaft um 15 Prozent bis zum Jahr 2022 zu steigern.Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Meilensteine und Aktionsfelderdefiniert, die Aufgabenteilung zwischen Landes-Tourismusorganisation,Tourismusverbänden und Gemeinden, gewerblichen Tourismus- undFreizeitbetrieben sowie weiteren touristischen Systempartnerngeregelt und auch die Standort-, Förder- und Finanzierungspolitik desLandes berücksichtigt. Damit sind die Rollen und Aufgaben klarfestgelegt. Jeder in seinem Bereich kann auf dieser Basis zumgemeinsamen Erfolg beitragen.Zwtl.: Die vier MeilensteineDie Meilensteine zielen einerseits auf das Innere destouristischen Systems in Oberösterreich. Sie heben die Service- undDienstleistungsqualität im Tourismus (etwa durchQualifizierungsprogramme oder Maßnahmen zur Steigerung derTourismusgesinnung) und fördern die digitale Kompetenz in der Branche(zum Beispiel sollen eCoaches digitales Know-How vermitteln oderdigitale Services stärker forciert werden). Zum anderen sindMeilensteine definiert, die auf einer starken Gäste- undMarktorientierung aufbauen: Die Meilensteine "Naturräume" und"Kulinarik" sollen in den nächsten Jahren entwickelt und in denVordergrund der Kommunikation gestellt werden. Beides Schwerpunkte,die den gesellschaftlichen Bedürfnissen nach Natur-Erlebnis undGenuss regionaler Produkte/Lebensmittel entsprechen. Für jeden dieserMeilensteine wurden in der Landes-Tourismusstrategie 2022 Zieledefiniert, Maßnahmen daraus abgeleitet und die Zuständigkeitenfestgeschrieben.Während die Meilensteine die zu erreichende bzw. zu sicherndeBasis einer zukunftsgerichteten Weiterentwicklung desoberösterreichischen Tourismus darstellen, gehen die Aktionsfelderauf konkrete, marketing-strategische Aspekte und Projekte ein.Zwtl.: Die vier AktionsfelderHier werden die Grundprinzipien einer stringenten Markenpolitikebenso wie die Prinzipien einer abgestimmten Kommunikationsstrategiefestgelegt. Zudem wurden sieben aus den zentralen Reise- undFreizeitmotiven der Gäste abgeleitete Motivbündel (Aktiv-Zeit,Aus-Zeit, Gesundheits-Zeit, Kultur-Zeit, Event-Zeit, Arbeits-Zeit,Rundreise-Zeit) definiert, die die Stärken des touristischenAngebotes in Oberösterreich wiederspiegeln und das künftigeProduktportfolio bilden. Weiters werden die für Oberösterreichrelevanten Zielmärkte definiert und in Kern-, Potenzial- undSpotmärkte mit jeweils maßgeschneiderten Marktbearbeitungs-Strategiendifferenziert. Zielsetzung hierbei ist etwa die Steigerung derinternationalen Ankünfte im Bundesland um 15 % bis zum Jahr 2022.Zentrales viertes Aktionsfeld ist auch die verstärkte Allianz mitNetzwerkpartnern aus den Bereichen (Land-)Wirtschaft, Kultur, Natur,Forschung/Bildung, Mobilität und Sport um damit neue Möglichkeitenzur Gästeansprache zu finden und neue branchenübergreifende "win-winSituationen" zu schaffen.Zwtl.: Der rechtliche RahmenAll diese marketing-strategischen Überlegungen fußen auf demgesetzlichen Rahmen, mit dem die Weichen für neue, professionelleVerbandsstrukturen sowie die Finanzierung des touristischen Systemsgeregelt werden. Eine akkordierte Standort-, Finanzierungs- undFörderpolitik verstärkt mit strategiekonformen Förderprogrammen, diesich an den Meilensteinen und Aktionsfeldern derLandes-Tourismusstrategie 2022 orientiert, den gemeinsamen Weg.Die Landes-Tourismusstrategie 2022 wird im Dezember von derOberösterreichischen Landesregierung beschlossen und im Jänner demOberösterreichischen Landtag zur Kenntnis gebracht. Die Umsetzungstartet 2018. Details der neuen Landes-Tourismusstrategie werden am7. Februar 2018 im Rahmen einer Branchenveranstaltung präsentiert.

Rückfragehinweis:
Oberösterreich Tourismus GmbH
Elisabeth Kierner, MSc
Leitung Media House & Marke

Original-Content von: Oberösterreich Tourismus, übermittelt durch news aktuell