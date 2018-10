Neue Therapieansätze ermöglichen bessere Schmerzversorgung / Prävention und Prophylaxe verhindern Chronifizierung

Berlin (ots) - Jedes Jahr erkranken in Deutschland eine MillionPatienten an einer Post-Zoster-Neuralgie. Mithilfe einer Impfunggegen Herpes Zoster bleibt vielen Menschen zukünftig dieseschmerzhafte Folge der Virus-Erkrankung erspart. Schmerzlinderung fürMigräne-Patienten verspricht zudem die präventive Gabe eines neuentwickelten CGRP-Antikörpers. "Die aktuellen Entwicklungen bedeuteneinen riesigen Fortschritt bei der Versorgung unserer Patienten undsollten schnellstmöglich Einzug in den Praxisalltag erhalten", betontDr. med. Dipl. Lic. Psych. Johannes Horlemann, Präsident derDeutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS). Prävention undProphylaxe von chronischen Schmerzen sind ein zentrales Thema bei denzertifizierten Fortbildungsveranstaltungen (DGS-Regionalkonferenzen),die in diesem Jahr erstmalig an verschiedenen Standorten inDeutschland stattfinden.Die neuen präventiven Therapieansätze bieten eine große Chance,die Schmerzversorgung vieler betroffener Patienten zu verbessern."Besonders bei Herpes Zoster sind die Symptome zu Beginn derErkrankung nicht eindeutig. Dadurch vergeht häufig viel wertvolleZeit, wodurch das Risiko einer Post-Zoster-Neuralgie und anderermöglicher Komplikationen stark ansteigt", erklärt DGS-Präsident, Dr.Johannes Horlemann. Während der Ausschlag meist nach ein paar Wochenabheilt, bleiben die Schmerzen in manchen Fällen über Jahre. Erbetont: "Mit dem aktuell neu zugelassenen Impfstoff gegen HerpesZoster bleibt zukünftig einem Großteil unserer Patienten die häufigsehr langwierige Schmerztherapie erspart." Einen weiteren Meilensteinbieten zudem die neuen Therapieansätze in der Migräneprophylaxe.Aktuelle Studien zeigen, dass mit dem humanisierten Antikörper gegendas Molekül Calcitonin-Gene-Related-Peptide (CGRP) die Zahl derMigränetage pro Monat dosisabhängig um 3-4 Tage reduziert werdenkann. Der Antikörper überzeugte aufgrund seiner speziellenpharmakologischen Eigenschaften in den Studien besonders in derSchmerzprävention und erhielt daher jetzt auch von der EMA dieentsprechende Zulassung, so Horlemann.Durch die beiden neuen Ansätze kann das Potenzial derSchmerzprävention zukünftig noch besser ausgeschöpft werden, ist sichDGS-Vizepräsident PD Dr. Michael A. Überall sicher und erklärt: "Diebeste chronische Schmerzerkrankung ist die, die gar nicht erstentsteht." Um die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus derSchmerzmedizin möglichst schnell in den Praxisalltag zu bringen, hatdie DGS in diesem Jahr im Rahmen der "Agenda2020 plus" dieDGS-Regionalkonferenzen ("Schmerzmedizin UP TO DATE 2018")entwickelt. Bei der zertifizierten Fortbildungsreihe können sichinteressierte Ärzte regelmäßig auf den neuesten Stand bringen und ihrschmerzmedizinisches Fachwissen vertiefen."Agenda2020 plus" - Schmerzversorgung zukünftig sicherstellenTrotz aller Erfolge in den letzten Jahren ist die Versorgung der23 Millionen Schmerzpatienten in Deutschland immer noch unzureichend.Mit der bereits im vergangenen Jahr von der DGS aufgesetzten"Agenda2020 plus" soll künftig die Versorgung von Schmerzpatientennachhaltig sichergestellt und gefördert werden. Ein erklärtes Ziel:Jede Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern soll über ein regionalesSchmerzzentrum verfügen. In 120 von 188 Städten wurde dieses Vorhabenbereits umgesetzt. 