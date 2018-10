Neue Technologien sollen 3D-Druck zum Durchbruch verhelfen

München (ots) - Additive Manufacturing (metallischer 3D-Druck) istfür viele Unternehmen nach wie vor eine Nischentechnologie: Das teureVerfahren kommt vor allem beim Erstellen von Prototypen, speziellenKomponenten in der Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik zumEinsatz. Neue Verfahren versprechen nun deutlich niedrigere Kostenund damit das Vordringen in die Massenproduktion. In der Studie"Advancements in Metal 3D-Printing" erläutern die Fertigungsexpertenvon Roland Berger das Innovationspotenzial im Bereich desmetallischen 3D-Drucks."Additive Manufacturing ist derzeit im Vergleich zukonventionellen Fertigungsmethoden in der Massenproduktion immer nochnicht konkurrenzfähig", erklärt Bernhard Langefeld, Partner vonRoland Berger. "Von den etablierten 3D-Drucktechnologien können wirkeine großen Fortschritte erwarten: Der Markt wartet auf dennächsten, großen Innovationssprung."Das derzeit meist verbreitete Verfahren ist "Powder Bed Fusion byLaser" (PBF-L). Dafür wird ein 3D-Teil schichtweise mit einem feinenPulver als Druckmedium erzeugt. Anwendung findet PBF-L beispielsweisebei komplexen Teilen in der Luftfahrtindustrie oder Prototypen. DiePreise für diese Technologie sind in den vergangenen Jahren gefallenund bis 2020 werden weitere Effizienzsteigerungen im zweistelligenProzentbereich erwartet. Dennoch liegen die Kosten im Vergleich zumklassischen Bau identischer Teile immer noch 15- bis 60-Mal so hoch.Viele neue Technologien stehen in den StartlöchernIn ihrer Studie fokussieren sich die Experten von Roland Bergervor allem auf neue, additive Fertigungsmethoden wie "Direct EnergyDeposition" (DED), "Material Jetting", "Material Extrusion" oder"Binder Jetting". Bei DED werden dreidimensionale Bauteile durchAuftragsschweißen per Draht oder Pulver erzeugt. DED istbeispielsweise ein gängiges Verfahren bei Reparaturen. "MaterialJetting" erzeugt metallische Objekte ähnlich einemTintenstrahldrucker durch das Aufragen von flüssigen Metalltropfen.Beim "Material Extrusion"-Verfahren wird Metallpulver inBindermaterial eingebunden, so dass ein Stab oder eine Art Drahtentsteht. Dieser wird in einer Düse erhitzt und dann Schicht fürSchicht abgeschieden. Beim "Binder Jetting" wird Bindemittel jeweilsin die oberste Schicht des Pulverbettes gegeben, sodass über denSchichtaufbau ein Bauteil entsteht. In den letzten beiden Verfahrenentsteht jeweils ein sogenannter "Grünling", der weiter bearbeitetwerden muss.Viele dieser neuen Verfahren sind noch in der Entwicklungsphase,werden aber in den kommenden Jahren Schritt für Schritt relevanterund für Marktwachstum bei additiven Fertigungslösungen sorgen, da sieunter anderem Produktionen mit größeren Stückzahlen ermöglichen. Diedaraus resultierenden Kostenvorteile gegenüber dem PBF-L können jenach Verfahren bei einem Faktor von zehn liegen."Derzeit komplementieren solche innovativen Verfahren dieetablierten 3D-Druck-Techniken, aber langfristig können sie dieseauch ersetzen", prognostiziert Langefeld. "Wir gehen jedoch nichtdavon aus, dass sich eine Technologie komplett durchsetzen und alleanderen Lösungen verdrängen wird. Wie wir in der Studie beschreiben,gehört die Zukunft einem Mix aus unterschiedlichen Verfahren, diejeweils spezifische Anforderungsprofile hinsichtlichMaterialeigenschaften, Produktionsvolumen und Kosten adressieren."Die richtigen Strategien für die passenden TechnologienDie große Vielfalt an innovativen Lösungen verschafftproduzierenden Unternehmen neue Optionen, stellt sie gleichzeitigaber auch vor Herausforderungen. Um das volle Spektrum anMöglichkeiten zu analysieren und im Anschluss gezielt zu nutzen, hatsich folgender Projektansatz bewährt:1. Verständnis für Lösungen entwickeln Angesichts des komplexenUmfelds sollten Firmen zunächst ein detailliertes Verständnis für dieTechnologielandschaft aufbauen.2. Identifizieren von Anwendungsfeldern Mit diesem Wissen könnenUnternehmen ihr eigenes Produktportfolio analysieren und prüfen, obsie von 3D-Druck-Verfahren profitieren können.3. Gruppieren einzelner Einsatzfelder Um eine systematischeÜbersicht zu erhalten, lassen sich die einzelnen Anwendungenverschiedenen Gruppen zuordnen. Für jeden dieser Cluster solltenFirmen im Anschluss spezifische Szenarien entwickelten.4. Institutionalisieren des Prozesses Die geschilderte Analysedarf keine einmalige Übung sein, sondern ist als Kreislaufkonzipiert. Nur so ist es möglich, technische Verbesserungen undNeuerungen einzubeziehen."Der mediale Hype um das Thema 3D-Druck scheint etwas verflogen,Forschung und Entwicklung gehen aber rapide voran. Gerade die neuenTechnologien fachen den Innovationswettbewerb unter den verschiedenenVerfahren weiter an. Daher sollten die Maschinen- undAnlagenhersteller Additive Manufacturing ganz oben auf ihre Agendasetzen", fasst Bernhard Langefeld zusammen.Die vollständige Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungen