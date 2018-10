Neue Technologien: Indien und China sehen gewaltiges Potential - Europäer skeptischer

Berlin (ots) - Deutsche stehen der Digitalisierung undZukunftstechnologien im Allgemeinen weit weniger optimistischgegenüber als Menschen in Asien. Dies ist das Ergebnis einerrepräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos imAuftrag des Vodafone Instituts. Hierfür wurden insgesamt über 9.000Menschen in 9 Ländern per Online-Umfrage befragt. Hintergrund derStudie ist die zunehmende technolgische Diskrepanz zwischen Europaund den USA bzw. China. Die Studie soll untersuchen, ob dieseUnterschiede auch mit der tatsächlichen Einstellung repräsentativerTeile der Bevölkerung korrelieren.Laut Studie ist eine Mehrheit der Menschen in den meistenbefragten Ländern der Digitalisierung gegenüber positiv eingestellt.Allerdings gibt es große regionale Unterschiede. Nationen inWesteuropa und die USA sind weit weniger euphorisch (nur um die 50Prozent) als wirtschaftlich aufstrebende Nationen wie China, Indienoder neu EU Bulgarien (um die 80 Prozent).Während es bei den aufstrebenden Nationen praktisch keinegeschlechterspezifischen Unterschiede gibt, sind in Europa Frauen inBezug auf Digitalisierung weit weniger euphorisch als Männer. InGroßbritannien und Deutschland sind jeweils nur rund 25 Prozent derFrauen positiv eingestellt.Den größten Nutzen der Digitalisierung sehen die Befragten imSparen von Ressourcen durch Smarte Systeme und in Verbesserungen derVerkehrssysteme. Dem Einsatz von Robotern wird dagegen weit wenigerPotential zugeschrieben.Deutliche Mehrheiten in China und Indien gehen davon aus, dassdurch die Digitalisierung ältere Menschen mehr am gesellschaftlichenLeben teilhaben können."Menschen und Gesellschaft" ist der erste Teil der "The TechDivide"-Studien. Der zweite Teil "Industry" wird im Novemberveröffentlicht. Der dritte Teil "Governance" erscheint parallel zumDigitising-Europe-Summit "The Future of Made in Europe" am 19.Februar in Berlin. Dieser dient als Plattform für Debatten und denAustausch hochrangiger Vertreter aus Wirtschaft und Politik für eineEU-Vision für das digitale Zeitalter.Pressekontakt:Friedrich PohlLeiter Kommunikationfriedrich.pohl@vodafone.com0172 71 55 900Original-Content von: Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuell