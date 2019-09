Neue Technologie für berührungslose Interaktion mit dem Interieur / Yanfeng und IEE individualisieren Fahrzeuginnenräume für Smart-Cabin-Konzepte (FOTO)

Neuss (ots) -Yanfeng, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer undSpezialist für Smart-Cabin-Konzepte, und IEE, einer der führendenAnbieter von Sensorlösungen im Automobilbereich, entwickeln gemeinsameine integrierte Technologievision für zukünftige Fahrzeuginnenräume.Der "Active Space" ist die Interpretation eines interaktivenInterieurs in einem autonomen Level-5-Fahrzeug.Neue Mobilitätsformen wie das autonome Fahren oder Angebote fürMitfahrgelegenheiten und Carsharing verändern den Autoinnenraum. Wenndie mit dem Autofahren verbundene Bedienung weitgehend entfällt oderdafür weniger Zeit anfällt, kann sich der Fahrer in dieser Zeitanderen Aktivitäten widmen. Daher muss der Innenraum der Zukunft eineVielzahl von verschiedenen Anwendungsszenarien bieten. Intuitive,interaktive und komfortable Konzepte, in deren Fokus stets dieBenutzererfahrung steht, spielen zusehends eine größere Rolle. Ausdiesem Grund verfolgt Yanfeng mit "Smart Cabin" den Ansatz einesintelligenten Fahrgastraums, bei dem sich zukünftig funktionaleOberflächen, Gesundheits- und Wellness-Funktionen sowie Konnektivitätnahtlos in das Interieur einfügen."Neue Mobilitätsdienste wie autonomes Ridesharing stellen uns alsInnenraumexperte vor enorme Herausforderungen - aber auch vor dieMöglichkeit, kreativ zu werden und Neues zu schaffen", erklärt HanHendriks, Chief Technology Officer bei Yanfeng Technologies. "Mit'Active Space' geben wir Reisenden die Möglichkeit, mit dem Fahrzeugzu interagieren, und hauchen so unserer Vision von der Smart CabinLeben ein."Wie diese Technologievision im Smart-Cabin-Konzept für vollständigautonome Fahrzeuge konkret aussehen kann, zeigt Yanfeng in seinemKonzeptfahrzeug Experience in Motion 2020 (XiM20).Interaktives Innenraumerlebnis mit intuitiver Bedienung"Active Space" zeigt eine allumfassende Erfahrung, die dieSensorik und Oberflächenintegration in zukünftigen Innenräumen bietenkönnte. Im Fond des Fahrgastraums von XiM20 integriert, gibt "ActiveSpace" den Passagieren die Möglichkeit, sich aus dem Trubel desAlltags zurückzuziehen und durch spielerische Interaktion eineWohlfühl-Atmosphäre zu schaffen. Die intuitive und interaktiveSensoriklösung basiert auf dem Interieurdesign und den intelligentenOberflächen von Yanfeng und der Sensortechnologie von IEE. EineNahinfrarot-Stereokamera dient als Inputgerät und nimmt dasFahrzeuginnere auf, leistungsstarke Algorithmen im Zusammenspiel mitdem Smart-Cabin-Controller steuern aufgrund der analysiertenBewegungen in Echtzeit das Lichterlebnis auf der transluzententextilen Oberfläche. So bietet "Active Space" eine maßgeschneiderteHuman-Machine-Interface(HMI)-Lösung, die nahtlos in die Oberflächedes Innenraums integriert ist.Im XiM20 schaltet sich die intelligente Oberfläche außerdem analogzur Situation in vier verschiedene Modi. So gibt es einen blauen"Energy"- sowie einen violett-orangen "Relax"-Modus. Wird dieUV-Oberflächendesinfektion aktiviert, zeigt "Active Space" eine blaueBläschenstruktur, im Stand-by-Modus bleibt die Fläche weiß. Generelllässt sich "Active Space" auch mit kundenspezifischen Designskonfigurieren. Die Kombination aus Sensortechnologie undintelligenter Oberfläche ermöglicht dem Reisenden, intuitiv mit demFahrzeug zu interagieren. In einem weiteren Schritt wäre auch dieSteuerung einzelner Bedienfunktionen, wie zum Beispiel dieEinstellung des Audiosystems oder der Klimatisierung, über "ActiveSpace" denkbar."Durch die strategische Partnerschaft mit Yanfeng haben wir unsereKompetenzen gebündelt. Passagiere können so die Mobilität von morgenals einzigartige Erfahrung erleben", sagt Alain Schumacher, CTO beiIEE. "Unsere Kunden profitieren davon, dass wir ihnen aus einer Handein integriertes System anbieten können, aus dem sich verschiedeneAnwendungsmöglichkeiten ableiten lassen." Um die komplementärenKompetenzen zu bündeln und integrierte smarte Lösungen gemeinsam zuverwirklichen, unterzeichneten Yanfeng und IEE bereits auf der IAA2017 eine Absichtserklärung. Diese gleichberechtigte Partnerschaftbrachte bereits eine Vielzahl von erfolgreichen Anwendungsfällenhervor. Das neueste Ergebnis der Partnerschaft ist dieTechnologievision "Active Space", die sich im Konzeptstatus befindetund ab 2035 Einzug in die Realität unserer Mobilität halten könnte.Neben der nahtlosen Integration von "Active Space" in den Dachhimmelist auch eine Integration in die B-Säulen oder die Lehnen derVordersitze denkbar.Hinweis: Bilder sind auf unserer Website unterhttps://www.yfai.com/de/press-images verfügbar.Über Yanfeng:Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sichauf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik undpassive Sicherheitssysteme fokussiert und aktiv neue Geschäftsfeldererschließt. Das Unternehmen beschäftigt global rund 68.000Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 7.000Experten ist in 13 Forschungs- und Entwicklungszentren und anderenregionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen,einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design undTestvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte fürintelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiertund unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführendenLösungen den mobilen Innenraum der Zukunft zu gestalten. WeitereInformationen finden Sie unter www.yfai.com oder www.yanfeng.com.Über IEE:IEE S.A. ist ein etablierter Hersteller und Anbieter vonfortschrittlichen Sensorlösungen für die Bereiche Fahrzeuginterieur,Gebäudemanagement und -sicherheit, und erforscht neueAnwendungsmöglichkeiten für die Schuhindustrie, das Gesundheitswesenund andere Branchen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hatseinen Hauptsitz in Luxemburg. Es ist in Europa, Amerika und Asientätig und beschäftigt weltweit 4.100 Mitarbeiter. Das Unternehmenkonzentriert sich auf die Bereiche Forschung und Entwicklung mit demZiel, innovative Technologien zu entwickeln, die das Leben derMenschen besser, sicherer und komfortabler machen. 