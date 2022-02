Neue Supermicro Edge-Systeme mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch erweitern das Portfolio von Edge-Lösungen -- Eröffnung neuer Möglichkeiten für Telekommunikation, Industrie und intelligente Edge-Systeme

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Plattformen mit bis zu doppelter Leistung pro Watt und erhöhter Kernanzahl dank moderner Intel Xeon-D (offiziell als Icelake-D bekannt) ProzessorenSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungscomputern, Speicher- und Netzwerklösungen sowie umweltfreundlicher Computertechnologie, kündigt neue Server an, die mit den neuesten Intel Xeon D-1700 und Intel Xeon D-2700 Prozessoren ausgestattet sind. Die Serverreihen E300, 110D und 510D wurden speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt, in denen die Kraft und Leistung der Intel Xeon D Prozessoren benötigt wird, um anspruchsvolle SLAs zu erfüllen.„Diese neuen Server auf Basis des Intel Xeon D-Prozessors (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3455060-1&h=709812397&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3455060-1%26h%3D283609489%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fembedded%252Fservers%26a%3DIntel%2BXeon%2BD%2Bprocessor-based%2Bservers&a=Server+auf+Basis+des+Intel+Xeon+D-Prozessors) sind ideal für Telekommunikations-, Industrie- oder intelligente Edge-Lösungen", sagte Mory Lin, GM, IoT/Embedded & Edge Computing, Supermicro. „Die Systeme bieten bis zu 512 GB DRAM, mehrere I/O- und Speicheroptionen und unterstützen PCI-E 4.0. Unsere branchenführende Building Block Solutions® für Server bietet unseren Kunden optimierte Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die Vorteile der Intel Xeon D Prozessoren voll auszuschöpfen."Der SYS-E300 verfügt über einen Intel Xeon D Prozessor mit 4, 8 oder 10 Kernen und bis zu 256 GB DDR4-Speicher in einem 1HE-Miniservergehäuse. Das Modell SYS-510D bietet mehr Speicherplatz und insgesamt 4x1G- und 2x25G-Ethernet-Ports, während die SYS-110D-Server CPUs mit bis zu 20 Kernen und 512 GB Speicher aufweisen. Jedes System enthält den Intel Xeon D-Prozessor und ist das innovativste System-on-a-Chip, das mit integrierter KI, Sicherheit, moderner I/O und Dense Computing für den Edge-Bereich entwickelt wurde. Darüber hinaus bieten diese Systeme einen hohen Datendurchsatz und erfüllen wesentliche Anforderungen von Unternehmen.Organisationen, die Dienste für den Edge-Bereich bereitstellen, werden von diesen neuen Systemen profitieren, um die zunehmenden Datenmengen zu verarbeiten, die am Edge-Bereich erfasst werden. Der Supermicro SYS-110D Server enthält einen einzelnen Intel Xeon D Prozessor mit einer TDP von bis zu 125W und einem PCI-E 4.0x16 Steckplatz. Es stehen verschiedene I/O-Optionen zur Verfügung und es können bis zu zwei 2,5" SATA/U.2-Laufwerke installiert werden. Redundante Stromversorgungen sind verfügbar, egal ob Wechsel- oder Gleichstrom benötigt wird.„Die neuen Intel Xeon-D Prozessoren wurden speziell für die Verarbeitung am Netzwerkrand entwickelt. Sie verfügen über eine hohe Rechendichte und eine leistungsstarke Netzwerkkonnektivität, die den von Unternehmen geforderten hohen Datendurchsatz am Netzwerkrand ermöglicht. Mit einer Ökosystemlösung, die die neueste Intel Technologie nutzt, wie die Lösungen, die Supermicro ankündigt, wird das Ökosystem weiter gefördert, indem wir die neueste Intel Technologie nutzen. Damit helfen wir einer Vielzahl von Unternehmen, ihre Gesamtbetriebskosten zu senken und die anspruchsvollen Anforderungen ihrer Nutzer zu erfüllen", sagte Jeni Panhorst, Intel VP & GM, Network & Edge Platforms Division.Die Produktlinie SYS-E300 enthält bis zu zwei SATA-Laufwerke. Beliebte Anwendungsbereiche sind Netzwerkanwendungen wie Firewalls und Universal Customer Premises Equipment, das Verarbeitungs- und Netzwerkanforderungen in einem einfach zu bedienenden, kompakten Formfaktor zusammenfasst.Weitere Informationen zu Xeon-D Systemen finden Sie auf der Webseite von Supermicro für Embedded-Lösungen sowie in einem Webinar, das für den 3. März 2022 um 10:00 Uhr PT angesetzt ist.Informationen zu SupermicroSupermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.Intel, das Intel Logo und andere Intel Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1754051/Supermicro_HighPerformanceLowPowerSystems.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3455060-1&h=1818910180&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3455060-1%26h%3D1615381670%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1754051%252FSupermicro_HighPerformanceLowPowerSystems.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1754051%252FSupermicro_HighPerformanceLowPowerSystems.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1754051%2FSupermicro_HighPerformanceLowPowerSystems.jpg) Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1754052/Supermicro_HighPerformanceLowPowerSystems_Left.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3455060-1&h=3027333101&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3455060-1%26h%3D2727161081%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1754052%252FSupermicro_HighPerformanceLowPowerSystems_Left.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1754052%252FSupermicro_HighPerformanceLowPowerSystems_Left.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1754052%2FSupermicro_HighPerformanceLowPowerSystems_Left.jpg) Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3455060-1&h=2156222523&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3455060-1%26h%3D4035301749%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1443241%2FSupermicro_Logo.jpg)Pressekontakt:Pressekontakt: Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc. PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell