Neue SubSTAR-Lösungen zum Schutz von Lachsöl in Tiernahrung

Maribor, Slowenien (ots/PRNewswire) -Auch Tiernahrung braucht Schutz!Frutarom Food Protection gibt die Einführung von SubSTAR(TM)bekannt, einer Linie angepasster Formulierungen zum Schutz voroxidierendem Lachsöl (http://www.vitiva.eu/applications#pet-food) inTiernahrung.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/653646/Frutarom_SubSTAR_products_Infographic.jpg )Lachsölist eine der besten Quellen für ungesättigte Fettsäuren,wie die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, und kommt wegen seinergesundheitlichen Vorteile zunehmend auch in Premiummarken beiTiernahrung zum Einsatz.Diese Fettsäuren sind jedoch sehr oxidationsanfällig. Dies stellteine große Herausforderung für die verarbeitende Industrie dar, dadies neben Qualitätsverlusten, wie ranziger Geruch undFarbveränderungen auch zur Reduzierung des eigentlichen Nährwertesführen kann.Darüber hinaus können bei dem oxidativen Verderb auchtoxische Nebenprodukte entstehen.Oxidativer Verderb führt außerdem zu einer erheblichenVerschwendung von Nahrungsmitteln aufgrund einer kürzerenLagerfähigkeit, größeren Produktverlusten und Produktionsstopps. Wenndas Fischöl als Geschmacksträger auf die äußere Lage desTrockenfutters aufgebrachtwird, erhöht dies noch zusätzlich dasOxidationsrisiko.Frutaroms neue, vollständig natürliche SubSTAR-Formulierungenschützen Lachsöl erfolgreich gegen Oxidation(http://www.vitiva.eu/products), verbessern insgesamt seineStabilität, halten die Produktfarbe und bewahren den Geschmack unddas Nährwertprofil. "Die als Flüssigkeit und Pulver verfügbarenSubSTAR-Lösungen sind hochwirksame Formulierungen, die auf diespezifischen Verarbeitungsanforderungen der Tiernahrungsherstellerund ihrer Rohmateriallieferanten abgestimmt wurden," erklärt OhadCohan, General Manager der Division Food Protectionvon Frutarom."Diese Formulierungen bieten eine bessere Stabilität und bewahren dieQualität des Öls auch noch bei höheren Temperaturen und längererLagerung.. Alle SubSTAR-Formulierungen bieten einen leistungsstarkenSchutz bei niedriger Dosierung. Sie lassen sich einfach handhaben undwerden als Bestandteile eines Rezepts für Trockenfutter hinzugefügt."Aufgrund der längeren Lagerfähigkeit und verbesserten,ausgezeichneten Qualität übertreffen die SubSTAR-Formulieren andere,in der Branche auf herkömmliche Weise angebotene Lösungen.Zuverlässigkeit und Effizienz, auch schon bei niedrigenKonzentrationen, sind weitere beeindruckende Vorteile, während dieFAMI - QS-Zertifizierung ein Höchstmaß an vertikal integrierterBeschaffung von Rohmaterialien garantiert.Die Food Protection Division des Konzerns Frutarom bietet moderne,anwendungsspezifische Lösungen auf Grundlage natürlicher Extrakte fürdie Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Kosmetik- undNahrungsmittelzusatzindustrie. Sein umfassendes Produktportfoliobeinhaltet Marken wie VivOX®, INOLENS®, AquaROX® und SyneROX®. DieseProduktreihen wurden nun durch das innovative SubSTAR- und SubSTARComplex-Portfolio für Tiernahrung und Renderingprogramme ergänzt.Besuchen Sie Frutatorm auf der Interzoo in Nürnberg (Deutschland)am Stand Nr. 3-504Pressekontakt:NutriPRLiat SimhaTel: +972-9-9742893E-Mail: liat@nutripr.comWebsite: http://www.nutripr.comTwitter: @LiatSimhaOriginal-Content von: Frutarom, übermittelt durch news aktuell