Neue Studiendaten zeigen Ergebnisse von Lenvatinib als Erstlinientherapie bei Patienten mit Leberkarzinom im Vergleich zu Sorafenib

Hatfield, England (ots/PRNewswire) -NUR FÜR MEDIEN AUS EMEA: NICHT FÜR MEDIEN AUS DER SCHWEIZ UNDÖSTERREICH- Lenvatinib ist die erste Systemtherapie, die sich im Hinblick aufden primären Endpunkt (Gesamtüberleben) als nicht unterlegengegenüber dem aktuellen Versorgungsstandard erweist und statistischsignifikante Verbesserungen im Hinblick auf mehrere sekundäreEndpunkte aufweist, insbesondere die mediane Zeit bis zum erneutenFortschreiten der Krankheit und das progressionsfreie Überleben.[1]- Die Ergebnisse einer Phase-III-Zulassungsstudie wurden in einemVortrag auf der 53. Jahrestagung der American Society of ClinicalOncology, ASCO, präsentiert, die vom 2. bis 6. Juni 2017 in Chicagostattfand, und werden die Grundlage für Zulassungsanträge weltweitdarstellen.Eisai gibt heute klinisch bedeutsame Daten aus einerPhase-III-Zulassungsstudie bekannt. Diese belegen, dass Lenvatinib imHinblick auf das mediane Gesamtüberleben (OS) alsErstlinien-Systemtherapie für Patienten mit nicht resezierbaremLeberzellkarzinom (uHCC) im Vergleich zu Sorafenib nicht unterlegenist.[1] Diese Daten werden heute in einem Vortrag auf der 53.Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology, ASCO,präsentiert. (Abstract Nr. 4001).Die REFLECT-Studie (Studie 304) ist die ersteNicht-Unterlegenheitsstudie, die statistisch signifikante Ergebnissefür eine Systemtherapie im Vergleich zum gegenwärtigenVersorgungsstandard bei uHCC aufweist. Sie belegt Verbesserungen imHinblick auf die sekundären Endpunkte progressionsfreies Überleben(PFS), Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung (TTP) und objektiveAnsprechrate (ORR).[1]Das Leberzellkarzinom (HCC) ist eine komplexe Erkrankung mitschlechter Prognose, von der weltweit rund 90 % derLeberkrebspatienten betroffen sind.[2] Im letzten Jahrzehnt ist dieZahl der Leberkrebsfälle in Europa konstant gestiegen.[3] uHCC istein fortgeschrittenes, schwierig zu behandelndes Stadium vonLeberkrebs, von dem über 70 % der Patienten betroffen sind.[4] HCCist weltweit die zweithäufigste Todesursache bei Krebserkrankungen.Es wird geschätzt, dass diese Erkrankung im Jahr 2012 dieTodesursache von fast 746.000 Patienten weltweit war.[5] 2012 wurdebei schätzungsweise 71.000 Patienten in Europa Leberkrebsdiagnostiziert, und 69.000 Patienten starben an dieser Erkrankung.[5]"Die Ergebnisse dieser großen Phase-III-Studie belegen dasPotenzial von Lenvatinib die Behandlung von Leberkrebspatienten zuverbessern. Das Arzneimittel zeigte sich im Hinblick auf dasGesamtüberleben, gegenüber Sorafenib, der derzeit einzigen von dereuropäischen Arzneimittelbehörde EMA für nicht resezierbaresLeberzellkarzinom zugelassenen Systemtherapie, als nicht unterlegen",kommentierte Professor Jeff Evans, Professor für Translational CancerResearch, University of Glasgow, Beatson West of Scotland CancerCentre, Glasgow, und Prüfarzt der Studie. "Seit zehn Jahren gab eskeine Fortschritte in der Erstlinien-Systemtherapie für uHCC inEuropa. Diese Daten unterstützen eine potenzielle neue Option fürLeberkrebspatienten und eröffnen somit mehr therapeutischeMöglichkeiten."REFLECT ist eine Open-Label-Phase-III-Studie zurNicht-Unterlegenheit, bei der die Wirksamkeit und Sicherheit vonLenvatinib (n=478) mit Sorafenib (n=476) alsErstlinien-Systemtherapie für Patienten mit uHCC verglichen wurde.[1]Das mediane Gesamtüberleben bei Patienten, die mit Lenvatinibbehandelt wurden, betrug 13,6 Monate (95 % CI: 12,1-14,9 Monate) imVergleich zu 12,3 Monaten (95 % CI: 10,4-13,9 Monate) bei Sorafenib(HR: 0,92, 95 % CI: 0,79-1,06).[1] Das mediane progressionsfreieÜberleben betrug 7,4 Monate (95 % CI: 6,9-8,8 Monate) bei Lenvatinibbei medianer Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung (TTP) von 8,9Monaten (95 % CI; 7,4-9,2 Monate) im Vergleich zum medianenprogressionsfreien Überleben von 3,7 Monaten (95 % CI: 3,6-4,6Monate) (HR: 0,66, 95 % CI: 0,57-0,77; p<0,00001) und medianer Zeitbis zum Fortschreiten der Erkrankung (TTP) von 3,7 Monaten beiSorafenib (95 % CI; 3,6-5,4 Monate) (HR 0,63; 95 % CI; 0,53-0,73;p<0,00001).[1] Ferner wies Lenvatinib eine signifikant höhere ORR (24%) auf als Sorafenib (9 %) (Odds Ratio: 3,13; 95 % CI: 2,15-4,56;p<0,00001).[1] ORR wurde mit mRECIST bewertet.[1]Die häufigsten unerwünschten Arzneimittelwirkungen (TEAE)beliebigen Grades bei den mit Lenvatinib behandelten Patienten warenBluthochdruck (42,2 %), Diarrhöe (38,7 %), verminderter Appetit (34,0%) und Gewichtsverlust (30,9 %).[1] In der mit Sorafenib behandeltenGruppe traten am häufigsten folgende unerwünschteArzneimittelwirkungen auf: palmar-plantare Erythrodysästhesie(Hand-Fuß-Syndrom) (52,4 %), Diarrhöe (46,3 %), Bluthochdruck (30,3%) und verminderter Appetit (26,3 %).[1] UnerwünschteArzneimittelwirkungen traten bei 98,7 % der Patienten in derLenvatinib-Gruppe und bei 99,4 % der Patienten in derSorafenib-Gruppe der Studie auf.[1]"Lenvatinib ist bereits für die Behandlung von differenziertemradiojod-refraktärem Schilddrüsenkarzinom und fortgeschrittenemNierenzellkarzinom indiziert und weist auch darüber hinausüberzeugende Ergebnisse bei schwer zu behandelnden Karzinomen auf.Eisai freut sich über das Potenzial der Ergebnisse von Lenvatinib inStudie 304, Patienten mit nicht resezierbarem HCC, die eine schlechtePrognose haben und zusätzliche Behandlungsoptionen benötigen bessereBehandlungsresultate bieten zu können ", berichtet Gary Hendler,Vorsitzender und CEO EMEA, Chief Commercial Officer, OncologyBusiness Group bei Eisai. "Auf der Grundlage dieser Daten plant Eisaidie Einreichung von Zulassungsanträgen für Lenvatinib alsErstlinientherapie für Patienten mit nicht resezierbarem HCC, und wirfreuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit der europäischenArzneimittelbehörde EMA und anderen Arzneimittelzulassungsbehörden inder Welt."Eisai widmet sich der Erforschung, Entwicklung und Herstellunginnovativer onkologischer Therapien, die einen Unterschied ausmachenund sich positiv auf das Leben der Patienten und ihrer Familienauswirken können. Dieses leidenschaftliche Interesse am Menschen istTeil von Eisais Unternehmensphilosophie human health care (hhc), diezum Ziel hat, ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse vonPatienten und ihren Familien zu entwickeln und so derenLebensqualität zu verbessern.Hinweise für die RedaktionÜber die REFLECT-Studie (Studie 304)[1]REFLECT ist eine internationale, multizentrische, randomisierteOpen-Label-Phase-III-Studie zur Nicht-Unterlegenheit, bei der dieWirksamkeit und Sicherheit von Lenvatinib im Vergleich zu Sorafenibals Erstlinien-Systemtherapie für Patienten mit uHCC bewertet wurden.954 Patienten an 183 klinischen Prüfzentren in 21 Ländern wurdenrandomisiert entweder mit Lenvatinib (n=478) oder mit Sorafenib(n=476) behandelt. Die Patienten der Lenvatinib-Gruppe wurden je nachKörpergewicht (>=60 kg oder <60 kg) mit 12 mg bzw. 8 mg Lenvatinibeinmal täglich behandelt; der Sorafenib-Gruppe wurden zweimal täglichje 400 mg Sorafenib verabreicht. Die Behandlung wurde bis zumFortschreiten der Erkrankung oder bis zu inakzeptabler Toxizitätfortgesetzt. Primärer Endpunkt dieser Studie war das Gesamtüberleben,sekundäre Endpunkte im Hinblick auf die Wirksamkeit waren dasprogressionsfreie Überleben, die Zeit bis zum Fortschreiten derErkrankung und die objektive Ansprechrate.Über LenvatinibLenvatinib wurde von Eisai entdeckt und entwickelt. Es handeltsich um einen oralen Multikinaseinhibitor des vaskulärenEndothelwachstumsfaktor-Rezeptors 1-3, desFibroblasten-Wachstumsfaktorrezeptors 1-4, des PDGF-alpha-Rezeptorsund der RET- und KITProtoonkogene.[6],[7] Lenvima® (Lenvatinib) istin der EU und in den USA für spezifische Patientenpopulationenzugelassen.In der Europäischen Union ist Lenvatinib für die folgendenIndikationen zugelassen:- Unter dem Markennamen Lenvima® für die Behandlung erwachsenerPatienten mit progredientem, lokal fortgeschrittenem odermetastasiertem, differenziertem (papillärem, follikulärem oderHürthle-Zell-) Schilddrüsenkarzinom (DTC), das gegenüberradioaktivem Jod (RAI) refraktär ist.- Unter dem Markennamen Kisplyx® in Kombination mit Everolimus fürdie Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenemNierenzellkarzinom (RCC) nach einer vorangegangenen, gegen denvaskulären Endothelwachstumsfaktor (VEGF) gerichteten Therapie.Über Eisai Co., Ltd.Eisai ist ein weltweit führendes forschungs- undentwicklungsorientiertes (F&E) Pharmaunternehmen mit Hauptsitz inJapan. Laut definiertem Unternehmensleitbild sollen Patienten undihre Angehörigen sowie die Verbesserung der Gesundheitsfürsorge imMittelpunkt stehen - wir nennen dies unsere human health care (hhc)-Philosophie. Mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternin unserem weltweiten Netzwerk von Forschungs- undEntwicklungseinrichtungen, Produktionsstätten undVertriebsniederlassungen arbeiten wir an der Verwirklichung unsererhhc-Philosophie. 