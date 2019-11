Neue Studien zu Pistazien & DNA-Schäden / Verzehr von Pistazien kann dazu beitragen, DNA-Schäden zu verringern (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Einbeziehung von Pistazien in eine abwechslungsreiche undgesunde Ernährung kann zu einem gesunden Altern und zu einer Langlebigkeit derZellen bei Patienten mit Prädiabetes führen.Der Verzehr von einer Handvoll Pistazien täglich kann die Alterung undLanglebigkeit der Zellen positiv beeinflussen. Zu diesem Ergebnis kommenForscher der Universitat Rovira i Virgili, Reus, Spanien, Institut fürGesundheit Pere Virgili, CIBER. Die Studie ist die erste ihrer Art, die diepositiven Auswirkungen des Pistazienkonsums bei Prädiabetikern untersucht,berichten die American Pistachio Growers. Aufgrund schlechter Lebens- undEssgewohnheiten, insbesondere bei Menschen mit Stoffwechselstörungen wiePrädiabetes, kann der Anteil oxidativer Schäden an der DNA und der Verkürzungder Telomere mit der Zeit zunehmen. Oft ist dies mit einer Verschlechterung desKrankheitsverlaufs verbunden.Oxidative Schäden können durch ungesunde Ernährung und die Einwirkung vonTabakrauch, Abgasen, UV-Strahlung durch die Sonne und andere Strahlenbelastungverursacht werden. Folglich beschleunigt der Schaden die Zellalterung, dieLanglebigkeit und den Telomerverlust. Telomere sind die Schutzkappen fürChromosomen und spielen eine grundlegende Rolle für die Chromosomenstabilitätdes Menschen. Sie fungieren als Determinanten, die die Anzahl der Replikationeneiner Zelle bestimmen.In einer Studie mit 49 prädiabetischen Teilnehmern stellten die Forscher fest,dass mit dem täglichen Konsum von Pistazien der DNA-Schaden abnahm und dieAktivierung von telomerbezogenen Genen zunahm, was auf die Zugabe von rund 56Gramm Pistazien zu der täglichen Snack-Routine zurückzuführen war. Zusätzlich zudieser neu entdeckten Fähigkeit, Zellschäden zu reduzieren, enthalten Pistazienauch Lutein. Dieses Antioxidans-Carotinoid, das als "innere Sonnenbrille derNatur" bekannt ist, hilft dabei, gesunde Augen vor schädlichen, energiereichenLichtwellen wie UV-Strahlen im Sonnenlicht zu schützen. Obwohl viele bunteLebensmittel Luteinquellen sind, enthalten Pistazien als einzige Nuss erheblicheMengen Lutein."In einer früheren Studie haben wir eine vorteilhafte Wirkung desPistazienkonsums auf den Glukose- und Insulinstoffwechsel gezeigt. Jetzterweitern wir unsere Forschungs-Ergebnisse um die Prävention oxidativer Schädenan der DNA", sagt Monica Bullo Bonet, eine der Forscherinnen der Studie.Gerade bei Sonneneinstrahlung ist es wichtiger denn je, einen sättigenden undnahrhaften Snack zu finden, und Pistazien sind eine gesunde Option, die bei derReduktion bestimmter schädlicher metabolischer Folgen von Prädiabetes hilft.Darüber hinaus können Pistazien aufgrund ihres Luteingehalts vor altersbedingtenAugenleiden schützen.Die American Pistachio GrowersDie American Pistachio Growers sind ein landwirtschaftlicher Verband, der mehrals 865 Mitglieder vertritt, darunter die Pistazienzüchter, Verarbeiter undIndustriepartner in Kalifornien, Arizona und New Mexico. Weitere Informationenfinden Sie unter AmericanPistachios.de.*Hinweis: Die Studie wurde nur bei Erwachsenen mit Prädiabetes durchgeführt.QUELLE: American Pistachio GrowersPressekontakt:Wiebke Reimersten°east communications GmbHLokstedter Damm 39a22453 HamburgTel. 040-413066-20Mail: wiebke.reimers@teneast.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/103484/4452789OTS: American Pistachio GrowersOriginal-Content von: American Pistachio Growers, übermittelt durch news aktuell