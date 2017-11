Neue Studie zum Bierkonsum: In Deutschland trinken 72 Prozent Bier

Düsseldorf (ots) - Deutschland ist und bleibt ein Land derBiertrinker: 72 Prozent der Befragten trinken hierzulande Bier. Neinzum Gerstensaft sagen nur 27 Prozent. Das ist das Ergebnis einerrepräsentativen Studie des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftragdes Forum Getränkedose.Aus der Studie über den Bierkonsum geht auch hervor, zu welchenAnlässen Pils, Weizen, Alt und Co. genossen werden. Am liebstentrinken jene Befragten, die grundsätzlich Bier trinken, dieses zumEssen (40%), zu Feiern und Festen aller Art (39%) sowie auf Partysund in Clubs (36%). Die Top 5 der Anlässe und Situationenkomplettieren die Angaben "Zum Feierabend" (31%) und "Beim Fernsehen"(29%). Weitere relevante Ergebnisse betreffen die Verpackungsgrößeund -art beim Bierkonsum. Für 39 Prozent der Biertrinker ist die0,33-Liter-Verpackung die bevorzugte Größe beim Bierkauf. 55 Prozententscheiden sich dabei lieber für die 0,5-Liter-Einheit. 48 Prozentder befragten Bierkäufer kaufen Bier auch in Getränkedosen. ZurEinordnung: Allein in Deutschland wurden im letzten Jahr 2,5Milliarden Getränkedosen geöffnet - davon waren allein 940 Millionenmit Bier gefüllt.Was für die Getränkedose spricht? Sie ist leicht, scherbenfrei,schnell gekühlt, recycelfähig sowie licht- und luftundurchlässig -das sind die von den Befragten am häufigsten genannten Vorteile.Was Deutschlands Bevölkerung von neuen Bier-Trends wie Craft Beerhält, belegt der abschließende Teil der Umfrageergebnisse. DieMehrheit von 56 Prozent kennt Craft Beer bisher noch nicht. 26Prozent der Befragten kennen Craft Beer zwar schon, haben es bislangaber noch nicht erworben. Lediglich 12 Prozent kennen Craft Beer undhaben es bereits gekauft.Hinweis zur Studie:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2007 Personen zwischen dem 13.10.2017 und16.10.2017 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.www.forum-getraenkedose.deÜber Metal Packaging Europe / Forum Getränkedose:Metal Packaging Europe (MPE) vereint Hersteller von starrenMetallverpackungen, Zulieferer und nationale Verbände unter einemDach und lässt die europäische Metallverpackungsindustrie mit einerStimme sprechen. MPE ist im Frühjahr 2017 aus Beverage Can MakersEurope (BCME) und European Metal Packaging (Empac) hervorgegangen.Die Zielsetzung des Forum Getränkedose mit der Initiative "DIE DOSE -ALLES IST DRIN!" ist die Aufklärung, Förderung und die kommunikativeUnterstützung der Getränkedose in Deutschland.Pressekontakt:Forum Getränkedose Press OfficeHERING SCHUPPENERUnternehmensberatung für Kommunikation GmbHBerliner Allee 4440212 DüsseldorfMarius StrasdatTelefon: +49-211-430 79-221Fax: +49-211-430 79-233E-Mail: mstrasdat@heringschuppener.comOriginal-Content von: Forum Getränkedose, übermittelt durch news aktuell