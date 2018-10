Neue Studie zeigt, dass Kohlekraftwerke zu viel Stickoxide ausstoßen. BUND und Klima-Allianz fordern: Betreiber sollen nachrüsten oder Kraftwerke abschalten

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Berlin (ots) - In einer neuen Studie haben die Klima-AllianzDeutschland und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND) untersuchen lassen, wie viel Stickoxide (NOx) die größerendeutschen Kohlekraftwerke ausstoßen und wie der Ausstoß des giftigenGases gesenkt werden könnte. Das Ergebnis der Studie desBeratungsinstituts Ökopol: 73 Prozent der Braunkohlekraftwerke,darunter Blöcke von Neurath und Niederaußem am Tagebau Hambach,schaffen nicht einmal das Mindestniveau der neuen EU-Standards.Würden die Blöcke mit einem Katalysator ausgestattet, könnten ihreStickoxid-Emissionen um mehr als die Hälfte oder 55.700 Tonnen proJahr gesenkt werden. Die Studie zeigt, dass die ältestenKraftwerksblöcke auch die dreckigsten und gesundheitsschädlichstensind. Für die Klima-Allianz Deutschland und den BUND folgt daraus,dass diese Blöcke im Zuge eines Kohleausstiegs als erstes vom Netzgehen sollten."Jeder PKW muss die Stickoxide in seinen Abgasen mindern. FürBraunkohle-Kraftwerke gilt dies bislang nicht. Die deutscheEnergiewirtschaft hat seit zwanzig Jahren nichts getan, um ihrenStickoxidausstoß zu mindern. Braunkohlekraftwerke verursachen zweiDrittel des Gesamtausstoßes an Stickoxiden der Kohlewirtschaft. DieKraftwerksbetreiber versuchen nun, eine ambitionierte Umsetzung derneuen EU-Schadstoffgrenzen zu verhindern. Wenn die Bundesregierungdem nachgibt, schadet sie der Umwelt und setzt die Gesundheit derBevölkerung aufs Spiel. Kohlekraftwerke müssen entweder strengeSchadstoffgrenzen einhalten oder abgeschaltet werden", erklärt FabianHübner, Kohle-Experte der Klima-Allianz Deutschland.Die Ergebnisse der Studie dürften auch die Mitglieder derKohlekommission interessieren. "Die Entscheidung über einen Fahrplanfür den Kohleausstieg muss Hand in Hand mit den neuen EU-Vorschriftenzur Luftreinhaltung gehen. Die Kohlekommission braucht konkreteAngaben von der Bundesregierung, wie ambitioniert die neuenEU-Schadstoffgrenzen in Deutschland umgesetzt werden. Dies wäre einwichtiger Baustein für den Ausstiegsfahrplan, den die Kommissionvorschlagen soll. Aber die Bundesregierung lässt ihre Kommissionweiter im Dunkeln tappen", erklärt Tina Löffelsend, Energie-Expertinbeim BUND. Mit Katalysatoren könnten die Stickoxide aus derBraunkohleverbrennung auf weniger als ein Drittel der heutigenEmissionen reduziert werden. Nur Kraftwerke, bei denen sichergestelltwäre, dass sie nur noch wenige Jahre laufen, könnten mit wenigeraufwendigen Maßnahmen davonkommen. "Das bedeutet aber zugleich mehrSchadstoffausstoß", warnt Löffelsend.Auch Steinkohlekraftwerke könnten der Ökopol-Studie zufolge ihreStickoxid-Emissionen noch einmal um knapp die Hälfte mindern, wennsie ihren Katalysator voll ausschöpften. Für sie ist ein Katalysatorbereits seit den 1980er Jahren Pflicht. Die Kosten für zusätzlicheMaßnahmen zur Entstickung, sei es durch Katalysator-Technik oder nurdurch die Eindüsung von Harnstoff oder Ammoniakwasser, seieninsgesamt sehr gering. Sie bewegen sich im Bereich von 0,036 Cent proKilowattstunde, wenn jeweils nur die eine oder andere Technikeingesetzt würde. "Das sind äußerst geringe Kosten für einen großenGewinn für die Gesundheit der Bevölkerung. Ausnahmen von der Regelsind daher nicht zu rechtfertigen," so Hübner. "Scheuen die Betreiberden technischen Aufwand, sollten sie ihre Anlagen vorzeitigstilllegen."Für die Studie wurden die Stickoxid-Emissionsdaten von 40Braunkohlekraftwerken und 68 Steinkohlekraftwerken ab 100 MWelektrischer Leistung bei den Betreibern abgefragt und vomBeratungsinstitut Ökopol ausgewertet. Sie enthält neben denKostenabschätzungen auch Empfehlungen für die Umsetzung der neuenEU-Schadstoffgrenzen in deutsches Recht. Die technische Umsetzungmuss mit einem klaren Ausstiegsfahrplan verbunden werden. In alleKraftwerke, die noch mehrere Jahre laufen, sollten die Betreibereinen Katalysator einbauen, damit sie die ambitioniertestenSchadstoffgrenzen einhalten.Hintergrund:Die deutschen Kohlekraftwerke stoßen erhebliche Mengen giftigerStoffe wie Schwefel, Stickoxid und Quecksilber aus und belasten damitdie Luft und Gesundheit der Menschen in ganz Europa. DieEU-Mitgliedsstaaten haben deshalb neue Schadstoffgrenzen fürKohlekraftwerke beschlossen. Diese müssen ab 2021 eingehalten, inDeutschland aber zuvor konkretisiert und in nationales Rechtumgesetzt werden. Die Bundesregierung hat die gesetzlicheUmsetzungsfrist im August verstreichen lassen.Die Studie finden Sie als PDF unter:https://www.bund.net/gutachten-nox-emissionenDer Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) arbeitetauf allen politischen Ebenen und wird von rund 593.000 Menschenunterstützt. Bundesweit gibt es über 2.000 ehrenamtlicheBUND-Gruppen, die direkt in ihrer Region die Themen anpacken, diedort wichtig sind. Pflege von Naturschutzflächen, Mobilisierung gegenMassentierhaltungsanlagen oder Aufklärungsarbeit mit Kampagnen sinddabei nur ein Teil. Er engagiert sich - zum Beispiel - für eineökologische Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel, für denKlimaschutz und den Ausbau regenerativer Energien, für den Schutzbedrohter Arten, des Waldes und des Wassers. Er ist einer der großenUmweltverbände in Deutschland.Die Klima-Allianz Deutschland ist das breite gesellschaftlicheBündnis für den Klimaschutz. Mit ihren 123 Mitgliedsorganisationenaus den Bereichen Umwelt, Kirche, Entwicklung, Bildung, Kultur,Verbraucherschutz, Jugend und Gewerkschaften setzt sie sich für eineambitionierte Klimapolitik und eine erfolgreiche Energiewende auflokaler, nationaler, europäischer und internationaler Ebene ein. Gemeinsame Pressemitteilung von BUND und Klima-Allianz DeutschlandPressekontakt:BUND: Tina Löffelsend, BUND-Energie-Expertin, Tel.: 030-27586-433,E-Mail: tina.loeffelsend@bund.net, bzw. Katrin Matthes,BUND-Pressereferentin, Tel.: 030-27586-531; E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netKlima-Allianz Deutschland: Fabian Hübner, Referent Kohle- undEnergiepolitik, Tel.: 030-780 899-515,fabian.huebner@klima-allianz.de, bzw. Julia Dittmann, ReferentinPresse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. 030-780 899-514,julia.dittmann@klima-allianz.de, www.klima-allianz.de