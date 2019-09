Neue Studie zeigt Optimierungspotenziale im digitalen Marketing auf

Frankfurt am Main (ots) - Die neue Studie "Digital MarketingMonitor" - entstanden in Zusammenarbeit zwischen dem DDV und absolitDr. Schwarz Consulting - analysiert das digitale Marketing von mehrals 5.000 Top-Unternehmen aus neun Branchen und 155 Sektoren imdeutschsprachigen Raum. Dazu wurden insgesamt 79 Kriterien erhoben,die die unternehmenseigene Webseite, die Präsenz in Suchmaschinen,den Auftritt in sozialen Medien und den Einsatz des E-Mail-Marketingsgenau untersuchen. Die Daten der Studie wurden im Zeitraum von Aprilbis Juni 2019 erhoben.DDV-Präsident Martin Nitsche sieht in der neuen Studie einengroßen Nutzen für die gesamte Branche: "DDV-Mitglieder generierenDaten oder nutzen diese für den professionellen Kundendialog - umsowichtiger ist es für uns nun zum ersten Mal belastbaresZahlenmaterial darüber vorliegen zu haben, wie Unternehmen imdigitalen Marketing aufgestellt sind. Jetzt können Unternehmen -egal, ob DDV-Mitglied oder nicht - Antworten auf die Fragen finden,ob sie in den verschiedenen digitalen Marketingkanälen besser oderschlechter als der Branchendurchschnitt performen undOptimierungspotenziale für sich aufdecken."Eines der Ergebnisse der Studie ist, dass 62 Prozent der befragtenBtoC-Unternehmen kanalübergreifend mit ihren Kunden kommunizieren. ImB2B Sektor sind es hingegen lediglich 36 Prozent. Insgesamt setzen 49Prozent auf einen Multichannel-Ansatz im Marketing."Viele Unternehmen scheinen noch nicht verstanden zu haben, wiewichtig die Ausrichtung der Unternehmenskommunikation auf einenMultichannel-Ansatz wirklich ist. Hier besteht noch Nachholbedarf",so Dr. Torsten Schwarz, absolit Dr. Schwarz Consulting.Ebenfalls überraschend: Wer dachte, die E-Mail sei der meistgenutzte digitale Marketingkanal, liegt falsch. Mit 97 Prozent führtSocial Media-Marketing das Feld vor E-Mail-Marketing (92 Prozent),Leadgenerierung über die Webseite (70 Prozent) undSuchmaschinenmarketing (60 Prozent) an.Die der Studie zugrunde liegenden Daten wurden von absolit Dr.Schwarz Consulting, Acoonia GmbH, Publicare Marketing CommunicationsGmbH und Searchmetrics GmbH erhoben.Die Kurzversion der Studie kann als PDF über den DDV per E-Mail aninfo@ddv.de bezogen werden. Darüber hinaus bietet absolit einekostenpflichtige Langversion der Studie auf seiner Webseite unterwww.absolit.de an.Weitere Informationen zu der Studie unter: https://bit.ly/2kBU7xnPressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell