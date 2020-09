Neue Studie von aposcope / Kosmetik & Pflege in der Apotheke: Markt mit Potenzial - trotz aktueller Einbußen?

Berlin (ots) - Der Markt für Kosmetik- und Pflegeprodukte wächst, das gilt auch in der Apotheke. Doch welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf das Segment, worauf legen Kunden beim Kauf von Apothekenkosmetika Wert und welche Marken heben sich im Hinblick auf Marketingmaßnahmen, Produktportfolio und Co. ab? Die aposcope-Studie "Kosmetik & Pflege 2020 - Diesen Marken vertraut das Apothekenteam" analysiert detailliert diese und weitere Aspekte. Die Ergebnisse von mehr als 45 Fragen liefern dabei spannende Einblicke - direkt aus der Apotheke.Naturkosmetika, spezielle Wirkstoff-Serien und besondere Pflegeprodukte sind fester Bestandteil in den Apotheken und genießen laut der deutlichen Mehrheit der Befragten (82 Prozent) einen hohen Stellenwert. Allerdings lässt sich dem Apothekenpersonal (51 Prozent) zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie ein Rückgang bei der Nachfrage verzeichnen. Doch wie sieht es in Zukunft aus? Wie beurteilen Apothekeninhaber*innen, Filialleiter*innen, angestellte Apotheker*innen und PTA die künftige Entwicklung des Kosmetik- und Pflegemarktes? Welche Faktoren spielen bei der Aufnahme ins Sortiment der Offizin eine Rolle und welche Anforderungen gelten für die Hersteller?Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert die neue aposcope-Studie, die am 06. Oktober 2020 erscheint. Zu den weiteren Themen gehören unter anderem:- Bewertung von 49 Marken von 37 Herstellern, u. a. in Bezug auf Lieferfähigkeit, Außendienst und Produktportfolio- Von Kunden gewünschte und gemiedene Inhaltsstoffe- Notwendige und getroffene Maßnahmen zur Steigerung des Abverkaufs Bei Bestellung der Studie bis zum 05. Oktober 2020 sichern Sie sich 200 Euro Rabatt auf die gesamten Studienergebnisse (790,00 Euro netto statt 990,00 Euro netto). Sie erhalten eine grafische Auswertung mit aufschlussreichen Informationen inklusive einem ausführlichen Tabellenband und einer Executive Summary.Jetzt unter marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/ (https://marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/) vorbestellen & sparen!Hinweis zur Methodik: Für die aposcope-Studie "Kosmetik & Pflege 2020 - Diesen Marken vertraut das Apothekenteam" wurden vom 16. bis 18. September 2020 insgesamt mehr als 300 verifizierte Apotheker*innen und PTA online befragt. Die Umfrage ist repräsentativ für die deutsche Apothekenlandschaft. Alle Informationen zur Studie gibt es hier (https://marktforschung.aposcope.de/kosmetik-pflege-2020/).aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.Pressekontakt:aposcopeWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: (030) 802080 - 531E-Mail: presse@aposcope.deInternet: https://marktforschung.aposcope.de/Original-Content von: aposcope, übermittelt durch news aktuell