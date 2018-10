Neue Studie von Morphean: Umstieg auf Cloud-Services auf erhöhten Bedarf an Geschäftseinblicken zurückzuführen

Freiburg, Schweiz (ots/PRNewswire) -EU-weite Studie zeigt steigende Bereitschaft, physikalischeSicherheitssysteme in die Cloud zu verlagern, umBig-Data-Erkenntnisse zu nutzenEine neue Studie unter 1500 IT-Entscheidungsträgern ausDeutschland, Frankreich und Großbritannien hat eine Trendwende hin zuCloud-Technologien festgestellt und gezeigt, dass UnternehmenTechnologien zur Gewinnung intelligenter Informationen benötigen, umihr Wachstum zu beschleunigen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/692572/Morphean_Logo.jpg )Teilnehmer an der von Morphean (http://www.morphean.com), eineminnovativen Anbieter von Video-Surveillance-as-a-Service-Lösungen(VSaaS), durchgeführten Studie wurden aufgefordert, ihre Meinung zuCloud-Technologien, Cloud-Sicherheit, zukünftigen Cloud-Investitionenund neuen Wachstumsfeldern im Cloud-Bereich zu teilen.Die Ergebnisse zeigten, dass beinahe 90 % der befragtenUnternehmen bereits Cloud-Softwarelösungen anwenden und 89 %möglicherweise oder definitiv bereit wären, physikalischeSicherheitssysteme wie Videoüberwachung und Zugangskontrollen in dieCloud zu verlagern. Für 92 % sei es wichtig oder sehr wichtig, dassihre physikalischen Sicherheitslösungen im Einklang mit ihrenUnternehmenszielen stehen.Die wichtigsten Erkenntnisse der Umfrage:- 89 % der Unternehmen wenden Cloud-Softwarelösungen an- 27 % der Cloud-Nutzer sehen als wichtigsten Grund für den Umstiegauf die Cloud die Tatsache, dass diese bessere Sicherheitsoptionenbietet- 89 % der Befragten wären möglicherweise oder definitiv bereit,physikalische Sicherheitstechnologien wie Videoüberwachung undZugangskontrollen in die Cloud zu verlagern- 92 % betrachten es als wichtig oder sehr wichtig, dass ihrephysikalischen Sicherheitslösungen im Einklang mit ihrenUnternehmenszielen stehenEs scheint, als ob der Widerstand gegen einen Wechsel zur Cloudangesichts der wachsenden Bedrohung durch Cyber-Attacken schwindet.Paradoxerweise hat der Anstieg an Cyber-Angriffen offensichtlich zueinem Konsens geführt, dass Cloud-Anwendungen im Vergleich zuOn-Premise-Lösungen agiler und besser vorbereitet sind, um mitderartigen Bedrohungen umzugehen. Für 27 % stellten die besserenSicherheitseinstellungen den Hauptgrund für den Wechsel zur Clouddar, und 25 % hatten innerhalb der letzten 24 Monate einen Angriffauf ihre Daten erlebt.Morphean CEO Rodrigue Zbinden: "Unternehmen realisieren, dassCloud-Technologien nicht nur sicherer, agiler und kostengünstigersind als On-Premise-Alternativen, solange diese von einem bewährtenPartner korrekt eingerichtet wurden, sondern auch, dass der Vorteilder hierdurch gewonnenen Geschäftseinblicke die Risiken bei weitemüberwiegt. Durch die verstärkte Integration von Geräten im selbenNetzwerk auf Basis von IoT-Technologien können Unternehmen neueHerausforderungen meistern, indem sie die wachsenden Datenmengennutzen, die in der Cloud gespeichert und mit Hilfe von künstlicherIntelligenz maschinell analysiert werden."Laden Sie das Whitepaper "Physical Security and the Cloud" vonMorphean herunter: https://morphean.com/whitepaper/Pressekontakt:Sean House | Matt KingMedia Safari+44(0)1285-700715sean.house@mediasafari.co.uk. Martyn RyderVPSales & MarketingMorphean+44-7989-215068sean.house@mediasafari.co.ukOriginal-Content von: Morphean, übermittelt durch news aktuell