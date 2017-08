Neue Studie von G+J e|MS zeigt erstmals konkrete Wirkungseffekte von Influencer-Kampagnen und gibt Aufschluss über die Dos and Don'ts beim Influencer Marketing

Hamburg (ots) - Die umfassende Studie geht zentralenFragestellungen rund um das Thema Influencer Marketing nach undbeleuchtet, was hinter dem Marketing-Hype steht. Dabei kommen nebenMarketing-Experten und Influencern erstmals auch deren Follower zuWort und liefern damit eine in dieser Form bislang einzigartige Tiefein der Wirkungsmessung. Neben den neuesten Forschungsergebnissenzeigen konkrete Handlungsempfehlungen, was in der Praxis gutfunktioniert und wie man es besser nicht machen sollte.Das Thema Influencer Marketing ist in diesem Jahr in aller Munde.Wie in allen Marketing-Disziplinen können Werbungtreibende undInfluencer dabei viel richtig, aber eben auch viel falsch machen. Wieeng können eine Marke und ein Influencer zusammenarbeiten? Wann gehtdie Glaubwürdigkeit verloren? Wie sollte eine Influencer-Kampagnegestaltet sein, damit sowohl User als auch Marken davon profitieren?Diesen Fragestellungen geht G+J e|MS in seiner neuesten Studie nachund vertieft damit die fundierten Praxis-Erfahrungen aus derUmsetzung diverser Influencer-Kampagnen über seineVermarktungsplattform InCircles.Die aktuelle G+J e|MS Untersuchung bietet mit ihrem dreistufigenStudienmodell neben einer Grundlagenstudie im G+J medientrend Panelund qualitativen Interviews mit Marketing-Experten und Influencernerstmals eine direkte Wirkungsmessung über die Social-Media-Kanäleder Influencer. Dabei wurden Follower direkt durch die Influencer mitder Bitte um Teilnahme angesprochen. Dieses Vorgehen ermöglicht eserstmals, die Follower als Rezipienten für eine Wirkungsforschung zugewinnen.G+J e|MS hat mehrere Influencer-Kampagnen aus ganzunterschiedlichen Branchen - von FMCG über Finanzdienstleistungen,Sportartikel bis hin zu Gesundheit - begleitet. Die Befragung derFollower zeigt, dass diese die Influencer mehrheitlich als ehrlichund unabhängig empfinden, deren Botschaften aber durchaus alsMarkenkommunikation einordnen und wahrnehmen. In der Folge lassensich positive Effekte auf zentrale Wirkungsdimensionen feststellen:- Gewinnung von Aufmerksamkeit: Den Followern fällt auf, wenn einInfluencer eine Marke erwähnt, wobei sie die konkrete Botschaftder Influencer auch eindeutig der werbenden Marke zuordnen. Miteinem Zuwachs von 28,2 Prozent schaffen Influencer Kampagnendamit in hohem Maße Aufmerksamkeit für eine Marke.- Steigerung der Markenbekanntheit: In der Folge wird die BrandAwareness um durchschnittlich 7,4 Prozent gesteigert, bei vorhereher unbekannten Marken kann die Bekanntheit sogar mehr alsverdoppelt werden.- Verbesserung zentraler Imagedimensionen: Die InfluencerKooperationen bauen eine starke Nähe zwischen Marke und Followerauf, sichtbar in deutlich gesteigerten Werten für Sympathie,Vertrauen und Glaubwürdigkeit der Marke.- Schaffen von konkreten Handlungsimpulsen: Die Kaufbereitschaftfür eine Marke wird durch Influencer Kooperationen im Schnitt um23 Prozent gesteigert, die Weiterempfehlungsbereitschaft sogarum 31 Prozent.Frank Vogel, Sprecher der Geschäftsleitung G+J e|MS: "Wer inZeiten sinkender Werbeerinnerung noch zum Verbraucher durchdringenwill, muss neue Wege gehen. Influencer können sehr wirkungsvolleMarkenbotschafter sein, wie unsere Studienergebnisse eindrucksvollbelegen. Das erfordert allerdings die Beachtung einiger wichtiger Dosand Don'ts - angefangen bei der Auswahl des jeweils passendenInfluencers über die Begleitung der Kampagne bis hin zurErfolgskontrolle.Denn erfolgreiches Influencer Marketing ist nicht einfach derEinkauf von Multiplikatoren, sondern vor allem gutesBeziehungsmanagement!"Die aktuelle G+J e|MS Studie gibt deshalb auch praktischeHandlungsempfehlungen für den richtigen Umgang mit Influencern undzeigt, wie man diese Marketing-Disziplin am besten für sich nutzt.Die übergreifenden Erkenntnisse sind aus dem dreistufigenStudienmodell abgeleitet. Wer die nachfolgenden Dos and Don'ts beider Umsetzung beachtet, kann die Wirkung seiner Influencer Kampagnenachhaltig optimieren:Dos- Nutzen Sie Influencer als neuen Weg, um Ihre Zielgruppe zuerreichen! Dies funktioniert nicht nur sehr gut bei jungenMenschen, sondern auch bei 40plus: 37% dieser Altersgruppe habeneinen Lieblings-Influencer, den sie aufmerksam verfolgen.- Beachten Sie die unterschiedliche Nutzung der Social MediaKanäle! Manche eignen sich besonders gut für das Liken vonInhalten, andere sind vor allem ideal für das Nutzen derKommentarfunktion und wiederum andere werden bevorzugt zumpassiven Konsum von Inhalten genutzt.- Achten Sie auf eine Kennzeichnung der Beiträge als Werbung!Damit lassen sich Reaktanzen vermeiden, zumal 87% der User sichdafür aussprechen.- Tauschen Sie sich mit den Influencern während der Kampagne aus!Klare Briefings zu Produkt, Inhalten, Timing und Ablauf sindentscheidend für das reibungslose Funktionieren einer Kampagne.- Setzen Sie auf inhaltliche Vielfalt, denn es gibt mehr alsGewinnspiele! Gerade Produktempfehlungen und -vorstellungenbleiben über der Hälfte der User im Gedächtnis. Bei 43% der Userhaben Influencer-Kampagnen schon zu einem Kaufimpuls geführt.Don'ts- Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihr Bauchgefühl! Bei derAuswahl des passenden Influencers sind dessen Zielgruppe undKPI's sowie die Anzahl der Follower, Views, Kommentare,Interaktionsrate, Stil und Qualität relevant.- Drücken Sie Ihre CI nicht um jeden Preis durch! Eine Kampagnewird erst durch die Authentizität und den eigenen Stil desjeweiligen Influencers glaubwürdig.- Versuchen Sie nicht zum Regisseur des Influencers zu werden!Lassen Sie dem Influencer seine Freiheit und Kreativität, denner weiß, wie seine Community tickt und was sie interessiert.- Schauen Sie nicht nur auf die großen Social Media Stars!Micro-Influencer erzielen mit ihren Aktivitäten häufig eine vielhöhere Interaktion: 48% der User haben ihren Lieblings-Influencer,bei den 14- bis 24-Jährigen sind es sogar 65%. Diesem Influencerfolgen sie besonders aufmerksam, weil sie ihn als sehr ehrlich undunabhängig empfinden und interagieren auch entsprechend mit ihm.Für alle, die noch mehr wissen wollen: Eine detailliertePräsentation der Studienergebnisse inklusive praktischerFallbeispiele findet auf der dmexco am 13. September um 15:00 Uhr imSeminarraum 7 statt. Im Anschluss daran wird die Studie alsPDF-Download auf www.gujmedia.de/influencer zur Verfügung gestellt.StudiensteckbriefGrundlage für die G+J e|MS Studie "Dos and Don'ts beim InfluencerMarketing" ist ein dreistufiges Studiendesign. Zum einen einequantitative Basisbefragung (n=932) im G+J medientrend und "I love mymedia" Panel. Zum anderen qualitative Experteninterviews (n=15) mit10 Marketing-Experten und 5 Influencern. Abgerundet wird dieUntersuchung mit der kampagnenübergreifenden Wirkungsstudie "G+JInfluencer Insights" (n=886), d.h. 