Neue Studie belegt: Verbraucher weltweit immer aufgeschlossener gegenüber Datenaustausch

Frankfurt am Main (ots) -Laut einer aktuellen Studie der GlobalDMA, dem weltweiten Dachverband für Dialogmarketing, sind Verbraucher trotz kultureller und wirtschaftlicher Unterschiede in den einzelnen Ländern zunehmend damit einverstanden, ihre Daten zu teilen, insbesondere dann, wenn sie darin einen Vorteil sehen. Der Studie zufolge ist die große Mehrheit der Verbraucher weltweit (82 Prozent) bereit, mit der Data Driven Economy in dieser Hinsicht zu kooperieren. Mehr als die Hälfte der befragten Verbraucher (53 Prozent) in sechzehn Ländern sind zudem der Meinung, dass der Austausch von personenbezogenen Daten für das reibungslose Funktionieren moderner Unternehmen unerlässlich ist.Wichtigster Faktor für die Bereitschaft der Verbraucher: Vertrauen. In den 16 untersuchten Ländern zählen 38 Prozent der Verbraucher das "Vertrauen in ein Unternehmen" zu den drei wichtigsten Faktoren, die sie dazu bewegen, Daten mit einem Unternehmen zu teilen.Die Studie"Global Data Privacy: What the Consumer Really Thinks" deckt sechzehn Länder ab, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren.Pressekontakt:Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Nanah Schulze, Leiterin KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599n.schulze@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell