Neue Studie belegt: Unternehmen professionalisieren ihr E-Mail-Marketing - Luft nach oben bleibt trotzdem

Frankfurt am Main (ots) - Die neue Studie "E-Mail-Marketing Benchmarks 2021" - entstanden in Zusammenarbeit zwischen dem DDV und absolit Dr. Schwarz Consulting, zeigt ganz klar: Unternehmen sind dabei, ihr E-Mail-Marketing zu professionalisieren.Ganze 98 Prozent (Vj. 95 Prozent) setzen E-Mail-Marketing ein, um regelmäßig mit Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten. Damit wird deutlich, dass die E-Mail eines der wichtigsten Instrumente für Marketingzwecke von Unternehmen ist und weiter an Bedeutung gewinnt. Rund 77 Prozent (Vj. 70 Prozent) nutzen ihre Webseite zur Leadgenerierung und bieten Interessenten die Möglichkeit, einen regelmäßigen E-Mail-Service zu abonnieren. Der Einsatz einer professionellen Versandsoftware ist um ganze 11 Prozent (Vj. 60 Prozent) gestiegen.Hebel zur weiteren Optimierung gibt es trotzdem noch. So setzen mit 55 Prozent (Vj. 49 Prozent) erst etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen einen zertifizierten Mailserver ein und nur sechs Prozent schützen ihre Versand-Domain umfassend gegen Phishing und Betrugsversuche. Rund 9 Prozent handeln bei der Übertragung der Kundendaten noch nicht DS-GVO konform.DDV-Präsident Martin Nitsche ergänzt: "Die E-Mail ist und bleibt zweifelsohne für Marketer DAS Instrument zur Kundenkommunikation. Deutlich Luft nach oben ist aber insbesondere noch bei den Themen Automatisierung und Personalisierung. Dass rund jedes zehnte Unternehmen noch nicht die DS-GVO vollständig beachtet, lässt mich nicht zuletzt wegen des drohenden Imageschadens und möglicher Bußgelder sprachlos."Wie auch schon im letzten Jahr kämpfen Händler und Touristikunternehmen um die Top-Platzierungen. Berge & Meer konnte sich vor Lautsprecher Teufel und dem Onlineshop Baur an die Spitze setzen.Für die Studie "E-Mail-Marketing Benchmarks 2021" wurden mehr als 5.000 Top-Unternehmen aus neun Branchen im deutschsprachigen Raum anhand von 160 Kriterien zum Thema E-Mail-Marketing analysiert. Untersucht wurde dabei, wie umfassend der digitale Kundendialog ist, welche Versandtechnik zum Einsatz kommt, wie professionell versendete E-Mails gestaltet sind und wie der Rechtslage entsprochen wird. Außerdem wurde geprüft, wie gut sich das Unternehmen gegen Angriffe Dritter schützt, ob Marketing Automation zum Einsatz kommt und ob die Webseite zur Lead-Generierung genutzt wird.Die der Studie zugrunde liegenden Daten wurden von absolit Dr. Schwarz Consulting, Acoonia GmbH, Publicare Marketing Communications GmbH und Searchmetrics GmbH erhoben.Die Kurzversion der Studie kann als PDF über den DDV per E-Mail an info@ddv.de bezogen werden. Darüber hinaus bietet absolit eine kostenpflichtige Langversion der Studie auf ihrer Shopseite unter https://shop.absolit.de/produkt/studien/e-mail-marketing-benchmarks/ an.