Neue Studie: Sky bietet qualitativ hochwertigstes Programmangebot und kann erstmalig Qualität definieren und messen

Unterföhring (ots) -- Qualitätsstudie von Facit Research im Auftrag von Sky Media zurDefinition von Qualitätskriterien für die Mediaplanung- Positive Synergieeffekte zwischen Qualitätssendern und dortwerbenden Marken- Für Werbemarkt und Zuschauer besitzt insbesondere der Contenthöchste Relevanz für das Qualitätsimage einesBewegtbildanbieters- Sky schneidet in punkto Hochwertigkeit, Aktualität, Innovationund Involvement besser ab als ausgewählte Free-TV-Sender- Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Die Studie vonFacit Research bietet Werbetreibenden erstmals umfassende,valide wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Qualität"Unterföhring, 29. November 2018 - Das Thema Qualität gewinnt inder Mediaplanung deutlich an Relevanz und beeinflusst dieWerbewirkung positiv. Dabei ist es elementar, Qualität zu definierenund messbar zu machen. Sky ist nachweislich ein Sender, der bei denrelevanten Qualitätskriterien Hochwertigkeit, Aktualität, Innovationund Involvement besser abschneidet als ausgewählte Free-TV-Sender.Das sind die Ergebnisse einer neuen Studie, die dasMarktforschungsinstitut Facit Research im Auftrag von Sky Mediadurchgeführt hat. Ziel der Studie war es, Qualität aus Sicht desWerbemarktes und aus Zuschauerperspektive zu definieren sowienachvollziehbare und messbare Qualitäts-KPIs zu entwickeln.Thomas Deissenberger, Geschäftsführer von Sky Media: "Reichweiteund Effizienz sind inzwischen nicht mehr die alleinigen Kriterieneiner erfolgreichen Mediaplanung. Ein qualitativ hochwertiges Umfeld,das Marken sicher einbettet und ihr Image positiv auflädt, wirdzunehmend mitentscheidendes Kriterium, um Werbespendings so effektivund nachhaltig wie möglich einzusetzen. Die Studie von Facit Researchliefert nun erstmals umfassende, valide wissenschaftlicheErkenntnisse zum Thema Qualität, die der Werbewirtschaft konkreteFakten und damit eine wichtige Entscheidungshilfe an die Hand geben."Die ErgebnisseDer Content ist das relevanteste Qualitätskriterium für Werbemarktund ZuschauerErstmalig wurden bei einer Studie nachvollziehbare und messbareKPIs für Qualität entwickelt und anhand dieser KPIs verschiedeneBewegtbildanbieter analysiert. Klares Ergebnis: Für den Werbemarktbesitzt insbesondere Content - aktuell, einzigartig und hochwertig -eine hohe Relevanz für das Qualitätsimage eines Bewegtbildanbieters.Aber auch Service - maßgeschneidert und kompetent - Innovation undein Zielgruppen-Markenfit sind wichtige Kriterien für dieWerbetreibenden.Aus Zuschauerperspektive steht Programmqualität desBewegtbildanbieters im Mittelpunkt - und zwar mit den AspektenProgrammvielfalt, auf Zuschauerbedürfnisse zugeschnitten,Hochwertigkeit, Glaubwürdigkeit und Seriosität. Insgesamt habenfolgende Kriterien über alle Studienbausteine hinweg die größteQualitäts-Relevanz: Hochwertige Produktionen, Aktualität desProgrammangebots, kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovationsowie hohes Involvement der Zuschauer.Sky schneidet in punkto Qualität besser abDie Studie vergleicht darüber hinaus das Angebot von Sky mitausgewählten Free-TV-Sendern. Resultat: Vor allem was die relevantenQualitätskriterien Hochwertigkeit, Aktualität, Innovation undInvolvement betrifft, performt Sky besser: Sowohl hinsichtlich derGesamtausrichtung als auch hinsichtlich des Programmangebots wird Skyaus Zuschauersicht als qualitativ hochwertigster Bewegtbildanbieterwahrgenommen. Sky bietet somit einzigartige Mehrwerte für hochattraktive Zielgruppen und liefert das passende sichere Umfeld fürMarken sowie exklusive Möglichkeiten zur aufmerksamkeitsstarkenMarkeninszenierung.Thomas Deissenberger: "Zu Recht rückt das Thema Qualitätangesichts aktueller Diskussionen rund um Brand Safety undwirkungsstarken Werbeumfeldern in den Fokus. Dass Sky dabei besserals ausgewählte Free-TV-Sender abschneidet und von den Zuschauern alsqualitativ hochwertigster Bewegtbildanbieter wahrgenommen wird,bestätigt uns einmal mehr in unserer Marktposition: Sky ist derExperte und Treiber von Qualität und kann diese nun definieren undmessbar machen - und genau das wünschen sich unsere Werbekunden."Studiendesign:Die Qualitätsstudie wurde vom Marktforschungsinstitut FacitResearch im Auftrag von Sky Media durchgeführt. Im Rahmen desmehrstufigen Ansatzes der Studie wurden auf Basis vonSekundäranalysen zunächst werthaltige KPIs zur Definition vonQualität entwickelt. Diese KPIs flossen in eine Marktanalyse mitqualitativen Mitarbeiter- und Experteninterviews ein, die im ZeitraumJuli bis August 2017 durchgeführt wurden. Die gewonnenen Ergebnissewurden anschließend in einer Zuschauerbefragung quantifiziert, dievon Dezember 2017 bis Januar 2018 online erhoben wurde. Insgesamtbefragten die Forscher rund 1.200 Nutzer von vierBewegtbild-Anbietern, darunter 300 Sky Abonnenten und rund 900Free-TV-Zuschauer. 