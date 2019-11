München (ots) - Die Mitte der Gesellschaft reagiert nicht sensibler aufwirtschaftliche Unsicherheiten als Angehörige der unteren und oberen Schicht.Dieses Ergebnis der heute vorgestellten Studie des Roman Herzog Instituts (RHI)mit dem Titel "Mittelschicht in Deutschland: Verunsichert und ratlos?" zeigt,dass vielmehr die These der besonderen Verunsicherung der Mittelschicht kritischhinterfragt werden sollte."In der heutigen digitalisierten und globalisierten Arbeitswelt sindErwerbsbiographien kaum noch langfristig planbar. Das führt zu einer gewissenVerunsicherung bei den Menschen. Doch entgegen der gängigen Meinung ist dieMittelschicht hiervon nicht im besonderen Maße betroffen. Vielmehr zeigt unsereStudie, dass die Mitte der Gesellschaft es verstanden hat, flexibel undpragmatisch auf den digitalen und gesellschaftlichen Wandel zu reagieren", sagteProf. Randolf Rodenstock, Vorstandsvorsitzender des RHI.Die Studie um das Forschungsteam von Holger Lengfeld, Professor für Soziologiemit dem Schwerpunkt Institutionen und Sozialer Wandel an der UniversitätLeipzig, untersucht den Zusammenhang zwischen Statusverunsicherung in derMittelschicht und der zeitnahen Umsetzung oder Aufschiebung von zentralenLebensentscheidungen, wie beispielsweise der Familiengründung oder dem Erwerbvon Eigentum.Unter Statusverunsicherung wird die Sorge der Menschen verstanden, den eigenenLebensstandard aufgrund von beispielsweise befristeten Arbeitsverträgen oderTeilzeitarbeit in Verbindung mit einer hohen Abgabenlast nicht aufrechterhaltenzu können. Die Studienautoren greifen für ihre Untersuchung auf denProMIS-Survey, repräsentative Befragungsszenarien sowie einem Schichtvergleichzurück."Die Analyse zeigt, dass sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wieAngestellte und Arbeiter grundsätzlich dazu neigen, langfristigeLebensentscheidungen bei wirtschaftlichen Herausforderungen aufzuschieben odergar nicht erst wahrzunehmen. Es gilt diese Entwicklung weiterhin im Blick zuhaben und die daraus sich ergebenden Implikationen für unsere Gesellschaftkontinuierlich zu evaluieren", forderte Rodenstock.Die Publikation kann kostenlos unter www.romanherzoginstitut.de bestellt sowieheruntergeladen werden.Das ROMAN HERZOG INSTITUT versteht sich als Plattform für freies Nach-, Vor- undQuerdenken. Im interdisziplinären Diskurs mit führenden Persönlichkeiten werdenvisionäre und inspirierende Antworten auf brennende Fragen unserer Zeiterarbeitet. Bundespräsident Professor Roman Herzog war Schirmherr des RHI undist der Namensgeber des Instituts. Sein reformerisches Denken ist wegweisend fürdie Ausrichtung des RHI.Pressekontakt:Robert Seidl, Tel. 089-551 78-203, E-Mail: robert.seidl@ibw-bayern.deOriginal-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell