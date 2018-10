München (ots) - Das Roman Herzog Institut (RHI) hat eine neueStudie mit dem Titel "Die gespaltene Mitte - Werte, Einstellungen undSorgen" im Rahmen seines Fachsymposiums in München vorgestellt."Die Mitte der Gesellschaft gilt als Rückgrat unserer Demokratieund Wirtschaft. Die finanzielle Lage der Mittelschicht ist stabil,dennoch gibt es eine diffuse Unzufriedenheit. Zusätzlich rufenVeränderungen wie Globalisierung und Digitalisierung neue Ängstehervor. Die aktuelle Studie des RHI bietet Erklärungsansätze fürdiesen scheinbaren Widerspruch", so Prof. Randolf Rodenstock,Vorstandsvorsitzender des RHI.Der Studie zufolge besteht die Mittelschicht aus zwei klarvoneinander unterscheidbaren Gruppen: eher besorgten, materialistischorientieren Menschen (rund ein Drittel) und eher zuversichtlichenMenschen mit postmaterialistischen Werten (rund zwei Drittel).Die Studienautoren stützen sich in ihrer Analyse auf eineinnovative und umfangreiche Auswertung von Daten dessozio-oekonomischen Panels (SOEP). "Die Analyse zeigt, dass es nichtnur harte ökonomische Faktoren sind, die Teilen der Mittelschichtgroße Sorgen bereiten. Auch weiche Faktoren wie Einstellungen undGefühle spielen eine Rolle. Um diese Gruppe auch künftig zuerreichen, muss die Politik ihre Maßnahmen so differenzieren, dasssie der Heterogenität der Mittelschicht Rechnung trägt. Nur so lässtsich eine weitere Aufspaltung der Mitte verhindern", betonteRodenstock.Die Publikation kann kostenlos unter www.romanherzoginstitut.debestellt sowie heruntergeladen werden.Das ROMAN HERZOG INSTITUT versteht sich als Plattform für freiesNach-, Vor- und Querdenken. Im interdisziplinären Diskurs mitführenden Persönlichkeiten werden visionäre und inspirierendeAntworten auf brennende Fragen unserer Zeit erarbeitet.Bundespräsident Professor Roman Herzog war Schirmherr des RHI und istder Namensgeber des Instituts. Sein reformerisches Denken istwegweisend für die Ausrichtung des RHI.Pressekontakt:Nina Schilling, Tel. 089-551 78-370,E-Mail: nina.schilling@ibw-bayern.deOriginal-Content von: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell