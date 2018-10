Neue Studie: Pharmazie-Nachwuchs vertraut auf die Apotheke vor Ort als fester Bestandteil des Gesundheitssystems (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Der Apothekenmarkt und das traditionsreiche Berufsbild desApothekers sind im Wandel und werden in Fachkreisen viel diskutiert.Wie bewertet das die kommende Generation? Was denken diePharmaziestudierenden als zukünftige Gestalter dieser Branche, welcheChancen sehen sie, wo wünschen sie sich mehr Unterstützung? Der Wort& Bild Verlag hat dazu in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesverbandder Pharmaziestudierenden in Deutschland e.V. (BPhD) die umfassendeGrundlagenstudie "Pharmaziestudium & berufliche Zukunftsperspektiven"beim Monheimer Institut - Team für Marken- und Medienforschung GmbHin Auftrag gegeben.Die wichtigsten Ergebnisse:Zukünftige Entwicklung der Apotheken- Insgesamt sind zwei Drittel (65 %*) der Pharmaziestudierendendavon überzeugt, dass trotz schwieriger werdenderMarktbedingungen die Apotheke vor Ort immer ein festerBestandteil unseres Gesundheitssystems bleiben wird.- Dabei werden Beratung und Fachkompetenz (76 %*) des Apothekerseine zunehmend wichtigere Rolle spielen, ganz generell wird sichnach Meinung der Pharmaziestudierenden das Berufsbild desApothekers deutlich verändern (57 %*).- Unabhängig von diesen Entwicklungen prognostizieren dieBefragten eine weiter wachsende Anzahl von Onlineapotheken (81%*), wobei sich jeder Zweite (50 %*) erhofft, dass diesezukünftig stärker reguliert werden.Berufsaussichten- Die Chancen und Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt werden von denPharmaziestudierenden positiv gesehen: 92 %* beurteilen dieberuflichen Zukunftschancen mit einem Pharmaziestudium als sehrgut bis gut.- Als attraktivstes Berufsfeld erscheint den Studierenden derzeiteine Tätigkeit in der Forschung bzw. Entwicklung einespharmazeutischen Unternehmens (72 %*). An zweiter Stelle folgteine Position als Apotheker in einer Stations- bzw.Krankenhausapotheke, die für rund zwei Drittel (64 %*) derPharmaziestudierenden infrage kommt.- Mit einigem Abstand dahinter folgt die Tätigkeit alsangestellter Apotheker in einer öffentlichen Apotheke (41 %*).Auch die Übernahme bzw. Neugründung einer eigenen öffentlichenApotheke als selbstständiger Apotheker (39 %*) wirdvergleichsweise attraktiv eingeschätzt. Sein eigener Chef zusein spricht viele an. Hohe Investitionshürden undunternehmerisches Risiko in Zeiten unsicherer politischer undgesetzgeberischer Rahmenbedingungen verunsichern allerdings.*Jeweils Top Box 1-2 auf einer 6er-SkalaDie Ergebnisse liefern eine gute Datenlage für die Arbeit alsInteressenvertretung, freut sich Max Willie Georgi, Präsident desBPhD: "Wir Studierenden verfolgen mit großem Interesse die aktuellenEntwicklungen und bringen uns aktiv ein. Auch wenn die Apotheke vorOrt ein fester Bestandteil für uns ist, so besteht vielerorts großeUnsicherheit. Eine der Schlussfolgerungen daraus lautet ganz klar,dass Politik und Gesetzgebung handeln müssen. LangfristigePlanungssicherheit und Konzepte, wie die Apotheke vor Ort in einerdigitalen Gesellschaft Vorreiter werden kann, sind dafürGrundvoraussetzung, ebenso wie eine Verbesserung derStudienbedingungen."Jan Wagner, Vertriebsleiter des Wort & Bild Verlags: "Die Studiezeigt, dass die Pharmaziestudierenden grundsätzlich positiv in ihreberufliche Zukunft blicken. Als Digital Natives sind sie sichnatürlich bewusst, dass diese Zukunft vom technologischen Wandelgeprägt sein und sich das Berufsbild entsprechend wandeln wird. Dabeimöchte der Wort & Bild Verlag als langjähriger Partner der Apothekensie unterstützten, um mit Marketing- und Digital-Expertise dieWeichen optimal für ihre erfolgreiche Zukunft zu stellen."Untersuchungsdesign der Grundlagenanalyse 2018Durchführung im Auftrag des Wort & Bild Verlags durch dasMonheimer Institut - Team für Marken- und Medienforschung GmbH,Monheim am Rhein. Qualitative Face-to-Face- und quantitativeOnlinebefragung von insgesamt 133 Pharmaziestudierenden im Juli undAugust 2018. Wenn Sie mehr über die Studie erfahren möchten, wendenSie sich gerne an den Wort & Bild Verlag unterpresse@wortundbildverlag.de.Der Wort & Bild VerlagDer Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärerGesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print undOnline den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen diepassende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstemQualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für dieLeser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer imVordergrund.Der BPhD e.V.Der "Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland e.V."(BPhD e.V.) besteht aus allen 22 Fachschaften der pharmazeutischenInstitute und somit allen Pharmaziestudierenden Deutschlandsinklusive der Pharmazeuten im Praktischen Jahr. Ins Leben gerufenwurde der BPhD vor 70 Jahren als Interessenvertretung allerPharmaziestudierenden noch unter dem Namen "ArbeitsgemeinschaftPharmaziestudenten (Agpha)". Der Verband setzt sich für eineVerbesserung des Pharmaziestudiums ein, vertritt seine Mitgliederpolitisch, informiert diese über gesundheitspolitische sowie weitereThemen und bietet ihnen über diverse Kooperationen zahlreiche weitereAngebote und Hilfestellungen an, die das Studium erleichtern.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag, übermittelt durch news aktuell