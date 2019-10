Neue Studie der Otto Brenner Stiftung: 20 von 30 Dax-Unternehmen betreiben aktiv Lobbyismus an Schulen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (ots) - +++ OBS-Studie analysiert Formen, Umfang undInhalte von Lobbyismus an Schulen +++ KostenloseUnterrichtsmaterialien prägen Aktivität der DAX-Unternehmen +++Ergebnis: Zwei Drittel produzieren Lehr- und Lernmaterialien, fastalle davon auch für die Kleinsten der Kleinen (Primarstufe) +++Privatisierung der Lehrpläne und Instrumentalisierung der Schulendrohen zur Gefahr für den "Schonraum Schule" zu werden +++ Autor undStiftung fordern nachhaltige Prüfung und wirksame Begrenzungen +++Sanierungsbedürftige Schulgebäude, gesunkene Schulbuchetats,begrenzte Kopierkontingente und die wachsende Bedeutung fachfremderLehrkräfte ebnen mehr und mehr Privatunternehmen den Weg hinter dieSchultore. Das ist ein Ergebnis der Studie "Wie DAX-UnternehmenSchule machen", die jetzt von der Otto Brenner Stiftungveröffentlicht worden ist. Die Untersuchung analysiert den stetigwachsenden Einfluss von Industrie und Wirtschaft auf die Schulen inDeutschland. Sie zeigt, dass Unternehmen intensiver denn je imeinstigen "Schonraum Schule" für ihre Produkte und Dienstleistungenwerben, dort um künftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer buhlenoder mittels Lehrmaterialien auf die Prägung der Vor- undEinstellungen von Schülerinnen und Schülern setzen. KostenloseUnterrichtsmaterialien stellen dabei der Studie zufolge dieprägendste Form der Beeinflussung dar.Zwei Drittel der DAX-Unternehmen in Schulen präsentStudienautor Tim Engartner, Professor für die Didaktik derSozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt politische Bildung an derGoethe-Universität Frankfurt, hat erstmalig die Verbreitung von Lehr-und Lernmaterialien durch große deutsche Unternehmen untersucht. SeinBefund: Zwanzig von dreißig DAX-Unternehmen bieten entsprechendeMaterialien an. "Die Finanzierung, Entwicklung und zumeist kostenloseVerbreitung von Unterrichtsmaterialien stellen heute das zentraleVehikel zur Einflussnahme auf den Unterricht dar", konstatiertEngartner. Der profilierte Experte auf dem Gebiet der (schulischen)Lobbyismus-Forschung hat zudem festgestellt, dass Unternehmenbisweilen dieses Engagement mit der Entsendung unternehmenseigenerMitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Lehrpersonal verbinden.Engartner befürchtet, dass der "unternehmerische Zugriff" auf dieSchule als "Erfahrungs-, Schutz- und Sozialisationsraum für Kinderund Jugendliche" durch die steigende Zahl fachfremder Lehrkräfte unddie Erosion der Lernmittelfreiheit künftig noch zunehmen wird.Wie die Studie zeigt, reicht das Engagement schon jetzt vonUnterrichtsmaterialien, die das Zeichnen von Briefmarkenthematisieren (Deutsche Post), über die Gestaltung von Wimmelbüchern(Bayer) bis hin zu Illustrationen im Pixi-Format (Deutsche Börse).Die Materialien orientieren sich dabei inhaltlich meist an denAktivitäten und Branchen der Unternehmen. Sie unterscheiden sichjedoch nicht nur thematisch, sondern auch mit Blick auf Qualität undIntensität. "Die meisten der untersuchten Unterrichtsmaterialienlösen keinen Allgemeinbildungsanspruch ein, sondern fokussierenThemen der Finanz-, Energie- und Automobilwirtschaft", bilanziertJupp Legrand, Geschäftsführer der Otto Brenner Stiftung. Und weildies in teils tendenziöser Art und Weise geschieht, diene dasSchul-Engagement oftmals weniger der Förderung des Gemeinwohls, alsdem Eigennutz der Unternehmen, so die Analyse von Autor und Stiftung.Die Kleinsten der Kleinen im VisierFast alle der im Feld der Unterrichtsmaterialien aktivenDAX-Unternehmen (17 von 20) adressieren mit speziellen Angebotenexplizit auch Grundschulkinder (Primarstufe), einige wenige erstellenzusätzlich Materialien für Kindergärten. "Die Kleinsten der Kleinenschon direkt anzusprechen zeigt exemplarisch, um was es mit diesemEngagement viel zu oft geht: Frühzeitige Kundengewinnung, aber auchdie Propagierung bestimmter Weltbilder", konstatiert Legrand, "der`Schonraum Schule´ wird damit zum Marktplatz und die Lerninhalteverlieren ihre demokratische Legitimation." Vielfach stünde nicht dieWürde des Menschen im Mittelpunkt dieser unternehmerischenBemühungen, sondern die Freiheit des Marktes, heißt es im Vorwort desGeschäftsführers zur Studie.Als Konsequenz schlagen Autor und Stiftung eine stärkereRegulierung privater Lehr- und Lernmaterialien vor. So gäbe es zwarlobenswerte Beispiele, wie sich Schulen gegen Lobbyeinflüsse wehren,aber eine "kohärente Praxis kritischer Wachsamkeit", beispielsweisedurch eine bundesweite Prüfstelle für Unterrichtsmaterialien privaterContent-Anbieter, liege "leider noch in weiter Ferne", stellt Prof.Engartner nüchtern fest. Er appelliert an die bildungspolitischVerantwortlichen, diese (Schul-)Aufgabe koordiniert anzugehen.Tim Engartner: "Wie DAX-Unternehmen Schule machen - Lehr- undLernmaterial als Türöffner für Lobbyismus", OBS-Arbeitsheft 100,Frankfurt am Main, Oktober 2019. Kostenfreier Download unterwww.otto-brenner-stiftung.de/wie-dax-unternehmen-schule-machen/Pressekontakt:Otto Brenner StiftungJupp LegrandTelefon: 069 - 6693 2810E-Mail: info(at)otto-brenner-stiftung.deAutor:Prof. Dr. Tim EngartnerProfessur für Didaktik der SozialwissenschaftenGoethe-Universität FrankfurtTelefon: 069-798-36545E-Mail: engartner(at)soz.uni-frankfurt.deOriginal-Content von: Otto Brenner Stiftung, übermittelt durch news aktuell