Hamburg (ots) -Die Energiewende in Deutschland steht vor einem Paradigmenwechsel.Bisher bestimmten fast ausschließlich EEG-Subventionen das Tempo desÖkostrom-Ausbaus. In den kommenden Jahren kann die steigendeNachfrage nach grünem Strom zu einem immer wichtigeren Treiber derEnergiewende werden. Dafür muss die Politik die Verzahnung zwischender Produktion und dem Verkauf von Ökostrom verbessern. Das geht ausder heute veröffentlichten Studie "Ökostrom 2025" hervor, die dasHamburg Institut im Auftrag des Ökostrom-Marktführers LichtBlickerstellt hat.So steigt etwa der jährliche Grünstrom-Bedarf durchElektromobilität und Stromheizungen in den nächsten zehn Jahren ummindestens 150 Milliarden Kilowattstunden. Zum Vergleich: 2018 wurdenhierzulande rund 219 Milliarden Kilowattstunden erneuerbareElektrizität erzeugt. Auch Unternehmen, öffentliche Hand undHaushalte fragen verstärkt saubere Energie nach.Verbindung von Angebot und Nachfrage nach ÖkostromBisher sind Angebot und Nachfrage von Ökostrom weitgehendgetrennt. Der Neubau von Wind-, Solar- und Biomasse-Anlagen wird ausdem EEG subventioniert und darf derzeit nicht als Ökostrom anEndkunden vermarktet werden. Die Verbraucher-Nachfrage (sogenannter"freiwilliger Ökostrommarkt") hat deshalb nahezu keinen Einfluss aufden Ausbau der erneuerbaren Energien.Dazu erklärt Gero Lücking, Geschäftsführer Energiewirtschaft beiLichtBlick: "Die Zeit ist reif, um Nachfrage und Angebot miteinanderzu verknüpfen. Grüne Energie wird immer billiger. Zugleich wächst derBedarf rasant. Die Politik muss bürokratische Hürden abbauen, Anreizesetzen und das EEG effizienter gestalten. Dann kann der Markt seinePotentiale entfalten, den Zubau beschleunigen und gleichzeitig denFörderbedarf spürbar senken."Reformen für mehr MarktWie die Studie "Ökostrom 2025" belegt, steht vor allem dieaktuelle Gesetzeslage einer Koppelung von Nachfrage und Angebot imWeg. Die Studie schlägt deshalb umfassende Reformen vor.Die Studie "Ökostrom 2025. Wie eine intelligente Steuerung desÖkostrommarktes die Energiewende beschleunigt" kann unterhttp://lichtblick.de/presse heruntergeladen werden.Pressekontakt:Volker Walzer, Pressesprecher, LichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359Hamburg, Tel: 040 / 6360-1260, E-Mail: volker.walzer@lichtblick.deLichtBlick auf Twitter: @lichtblick_deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell