Neue Studie: Leitungswässer liefern kaum Mineralstoffe

Bonn (ots) - Alkoholfreie Getränke, vor allem Wasser, zählen laut der NationalenVerzehrsstudie des Max-Rubner-Instituts zu wichtigen Quellen für Kalzium undMagnesium in unserer Ernährung. Doch welches Wasser liefert am meisten davon?Eine aktuelle deutsche Studie zeigt, dass weiches Leitungswasser kaumMineralstoffe enthält. Erst Leitungswässer mit Härtegraden ab 17° dH weisennennenswerte Mengen an Kalzium und Magnesium auf - allerdings nur, wenn mandiese nicht mit Filtern (Ionenaustauscher) enthärtet. Wer Mineralstoffe tankenmöchte, greift besser zu Heilwässern. Kalziumreiche Heilwässer enthaltenmindestens 250 mg Kalzium pro Liter. In magnesiumreichen Heilwässern steckenmindestens 100 mg Magnesium pro Liter. Die meisten Heilwässer können auchtäglich in größeren Mengen getrunken werden und schmecken ähnlich wieMineralwässer. Infos stehen auf dem Flaschenetikett. Kalzium- undmagnesiumreiche Heilwässer listet das Heilwasserverzeichnis aufwww.heilwasser.com. Auf der Website gibt es auch weitere Informationen über dieenthaltenen Mineralstoffe.Studie zur Qualität von Trinkwasser in HaushaltenDa des Öfteren empfohlen wird, Leitungswasser statt Mineralwasser zu trinken,wollten Forscher der Universität Hannover wissen, ob dies ausernährungsphysiologischer Sicht sinnvoll ist. Dafür untersuchten sieInhaltsstoffe der Leitungswässer in 35 Haushalten im Großraum Hannover. DieWasserhärte reichte von 1,8° dH (weich) bis zu 24° dH (sehr hart).Je weicher das Wasser, desto weniger MineralstoffeErstes Ergebnis: Die Angaben der örtlichen Wasserwerke wichen oft von dengefundenen Werten ab, mal positiv, mal negativ. Zweite Erkenntnis: Je weicherdas Wasser, desto weniger Mineralstoffe enthielt es. Bei Wasserhärten unter 17°dH lagen die Mengen an Kalzium deutlich unter 94 mg und bei Magnesium unter 22mg pro Liter. Damit tragen diese Leitungswässer kaum zum täglichen Bedarf von1.000 mg Calcium und 300-350 mg Magnesium bei.Wasserenthärtung verringert wichtige MineralstoffeErst ab Wasserhärten von 17° dH bei Kalzium und 24° dH bei Magnesium kommennennenswerte Mengen der Mineralstoffe vor. Das ist wenig erstaunlich, da Kalziumund Magnesium zur Wasserhärte beitragen. Viele der Haushalte mit hartem Wassernutzten jedoch eine Wasserenthärtungsanlage, um ihr Wasser weicher zu machen.Die Filter mit Ionenaustauschern führten aber dazu, dass der Kalzium- undMagnesiumgehalt im Wasser um gut 75 Prozent sank. Während die Mineralstoffe imFilter landeten, wurde Natrium ins Leitungswasser abgegeben, so dass derNatriumgehalt des Wassers um durchschnittlich 880 Prozent stieg.Leitungswasser liefert Flüssigkeit, aber kaum MineralstoffeDas Fazit der Forscher lautete: Trinkwasser aus der Leitung ist geeignet, um denFlüssigkeitshaushalt auszugleichen, allerdings liefert es keinen relevantenBeitrag zur Mineralstoffversorgung. Wer beim Trinken ganz nebenbei reichlichMineralstoffe tanken möchte, kann zu Heilwässern greifen. Diese natürlichenWässer sind in der Regel reich an Mineralstoffen wie Kalzium und Magnesium. Siesind sogar vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte offiziellzugelassen, um einen Kalzium- oder Magnesium-Mangel zu vermeiden.Als kalziumreich gelten Heilwässer ab etwa 250 mg Kalzium pro Liter, alsmagnesiumreich ab etwa 100 mg Magnesium pro Liter. Die meisten in Flaschenverkauften Heilwässer kann man auch täglich in größeren Mengen trinken -Genaueres steht auf dem Etikett. Sie schmecken übrigens meist ähnlich wieMineralwässer. Erhältlich sind Heilwässer in gut sortierten Lebensmittel- undGetränkemärkten. Weitere Informationen unter www.heilwasser-ratgeber.deDetaillierte Informationen zur Studie "Qualität von Trinkwasser in Haushalten"bietet die Website https://www.kmh.uni-hannover.de/ des KompetenzzentrumsMineral- und Heilwasser (KMH) an der Uni Hannover unter dem Stichwort"Aktuelles".