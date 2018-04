Neue Studie zu Kosten von erneuerbarem Wasserstoff: Windgas in wenigen Jahren preiswerter als Erdgas

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Hamburg/Berlin (ots) - Erneuerbarer Wasserstoff kann schon in den2030er-Jahren günstiger zur Verfügung stehen als fossiles Erdgas. Dasbelegt eine neue Kurzstudie des Berliner Analyseinstituts EnergyBrainpool im Auftrag von Greenpeace Energy. Während die Preise fürErdgas bis 2040 kontinuierlich steigen - von derzeit rund zwei Centauf dann 4,2 Cent pro Kilowattstunde (kWh) -, sinken dieProduktionskosten für auf Basis von Grünstrom erzeugtem Wasserstoff -oder Windgas - im gleichen Zeitraum von aktuell rund 18 auf dann 3,2bis 2,1 ct/kWh, errechneten die Spezialisten."Windgas wird genau zu dem Zeitpunkt kostengünstiger als diefossile Alternative, wenn es unverzichtbar wird, um volleVersorgungssicherheit in einem erneuerbaren Stromsystem zugewährleisten", sagt Greenpeace Energy-Vorstand Sönke Tangermann."Damit das gelingt, muss die Bundesregierung in dieserLegislaturperiode die nötigen Rahmenbedingungen für den Ausbau derWindgas-Technologie schaffen." Dazu zählen für Greenpeace Energy zumBeispiel klare Ziele für die Senkung der CO2-Emissionen und denAusbau von Erneuerbaren Energien in allen Wirtschaftsbereichen, umdie nötigen Investitionen in Windgas anzureizen."Elektrolysegase erneuerbaren Ursprungs werden wettbewerbsfähig.Erdgas zu nutzen hingegen wird immer teurer. Heutige Investitionen indie Elektrolyse-Technologie zahlen sich langfristig aus", sagt EnergyBrainpool-Studienautor Fabian Huneke. "Im Energiesystem von morgenwird es weltweit günstiger sein, Elektrolysegase aus Wind- undSolarstromüberschüssen zu produzieren als für fossiles Erdgas undverbundene CO2-Emissionen zu bezahlen". Laut Studie werden dieerwarteten Kostensenkungen möglich durch eine industrielleSerienfertigung von Elektrolyseuren, eine stetig steigende Effizienzder Technologie und immer häufiger auftretende Stromüberschüsse.Der Bedarf an erneuerbarem Wasserstoff ist in allenWirtschaftssektoren sehr hoch: Im Stromsektor gewährleistet Windgas,das in großen Mengen im Gasnetz eingespeichert werden kann, dieVersorgungssicherheit. Nur mit Windgas als Speichertechnologie lassensich Dunkelflauten - das heißt Phasen mit wenig Wind und Sonne - vonbis zu zwei Wochen zu vertretbaren Kosten überbrücken. Zugleich istes nötig, um die CO2-Emissionen etwa im Flug- oder Schiffsverkehr, inder Stahlproduktion oder der Chemieindustrie zu senken. In diesenBereichen hat die Energiewende bislang praktisch nicht stattgefunden.Grüner Wasserstoff kann dort jeweils fossile Rohstoffe ersetzen - alsGrundlage erneuerbarer Treibstoffe oder für wichtige Chemieproduktewie Dünger und diverse Kunststoffe.Hintergrund: Der Preisberechnung für Erdgas liegen steigendeCO2-Zertifikatspreise bei Erdgas (106,8 EUR/t CO2 im Jahr 2040, lt.International Energy Agency, 2017) zugrunde.Hinweis für Redaktionen: Die Kurzstudie "Auf dem Weg in dieWettbewerbsfähigkeit: Elektrolysegase erneuerbaren Ursprungs" könnenSie auf unserer Webseite herunterladen:www.greenpeace-energy.de/presse.htmlPressekontakt:Michael FriedrichGreenpeace Energy eGTelefon: 040 - 808 110 655michael.friedrich@greenpeace-energy.dewww.greenpeace-energy.deOriginal-Content von: Greenpeace Energy eG, übermittelt durch news aktuell