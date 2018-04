Neue Studie zu Kosten der Atomkraft: Erneuerbare Energien günstiger als geplante AKW-Projekte in Osteuropa (Zum Tschernobyl-Jahrestag am 26.4.)

Hamburg/Berlin (ots) - Eine rein erneuerbare Stromerzeugung kannbei gleicher Versorgungssicherheit günstiger sein als derzeitgeplante Atomkraftwerke in mehreren osteuropäischen EU-Staaten. Zudiesem Ergebnis kommt eine Studie des Berliner AnalyseinstitutsEnergy Brainpool im Auftrag des Ökoenergieanbieters GreenpeaceEnergy. So können die Kosten für flexibel steuerbareErneuerbaren-Systeme auf bis zu 100 Euro pro Megawattstunde sinken.Aktuelle AKW-Projekte kosten hingegen bis zu 126 Euro proMegawattstunde. "Der finanzielle Vorsprung der Erneuerbaren wird nochgrößer, wenn man zusätzliche Kosten für AKW-Störfalle und die nochnicht eingepreiste Lagerung von Atommüll berücksichtigt", sagt NilsMüller, Vorstand bei Greenpeace Energy.Polen, Ungarn, die Slowakei und Tschechien planen derzeit den Bauvon Atomkraftwerken - Ungarn zum Beispiel mit russischerReaktortechnik. Sie argumentieren dabei unter anderem mit derVersorgungssicherheit. Die AKW-Projekte in Osteuropa hätten zusammeneine Nettoleistung von 15,6 Gigawatt, was der Leistung aller zwischen2011 und 2022 abgeschalteten deutschen Atomkraftwerke entspricht. Dieneue Studie von Energy Brainpool vergleicht erstmals die Kosten derosteuropäischen AKW-Projekte mit denen eines verlässlich steuerbarenErneuerbaren-Kraftwerksystems. Dieses besteht aus Windkraft- undPhotovoltaik-Anlagen, deren Stromüberschüsse per Elektrolyse inerneuerbaren Wasserstoff umgewandelt werden. Dieses "Windgas" dientals Speichermedium und kann bei Bedarf - etwa nachts oder beilängeren Windflauten - in teils eigens gebauten Gaskraftwerken wiederin Strom umgewandelt werden.Ein solches flexibel einsetzbares Ökoenergie-Kraftwerkssystem kannselbst bei derzeit teuren Finanzierungsbedingungen mit geplantenAtomprojekten in Osteuropa konkurrieren: Die Stromgestehungskostenlägen für Polen bei 112 Euro und in Tschechien bei 119 Euro jeMegawattstunde. "Arbeiten die vier Staaten zudem enger zusammen,indem sie das entstehende Elektrolysegas je nach Bedarf über dasgrenzüberschreitende Gasnetz verteilen und verbessern sie etwa überEU-Bürgschaften die derzeit schwierigen Finanzierungsbedingungen, sosinken die Kosten der Erneuerbaren sogar auf bis zu 100 Euro ab",sagt Fabian Huneke, Studienautor bei Energy Brainpool.Die Studie zeigt außerdem, dass die offiziell angenommenenStromgestehungskosten für AKW-Projekte in Polen, der Slowakei,Tschechien und Ungarn von derzeit bis zu 80 Euro je Megawattstundeoffenbar zu niedrig angesetzt sind: "Die Planwerte beimReferenzprojekt Flamanville in Frankreich haben sich bisher mehr alsverdoppelt, Hinkley Point C in Großbritannien erhält letztlich mit119 Euro pro Megawattstunde eine staatlich garantierte Förderungdeutlich über Marktpreisen", so Analyst Huneke. "Warum gerade in denosteuropäischen Staaten Reaktorprojekte bei gleichemSicherheitsstandard günstiger werden sollten als in Frankreich oderGroßbritannien, ist nicht ersichtlich."Greenpeace Energy appelliert daher direkt an die Regierungen dervier Staaten, ihre Atompläne auf den Prüfstand zu stellen. "DerJahrestag von Tschernobyl mahnt, dass Atomkraft ehrlich betrachtetnicht nur immense Kosten, sondern auch unbeherrschbare Risikenbeinhaltet", sagt Nils Müller: "Die Erneuerbaren sind nicht nursicher, sondern bieten auch eine größere Energieunabhängigkeit, weilkeine Brennstoffe importiert werden müssen." Zudem bleibe beidezentralen erneuerbaren Systemen ein größerer Teil der Wertschöpfungim eigenen Land.Die deutsche Bundesregierung steht nach Ansicht von Müller hier inder Pflicht: "Ein Atomunfall in einem der östlichen Nachbarstaatenhätte auch verheerende Auswirkungen bei uns, und seinewirtschaftlichen Folgen wären nur zu einem Bruchteil versichert",warnt der Greenpeace-Energy-Vorstand. Nun müsse Berlin endlich aktivgegen entsprechende Atompläne der Nachbarstaaten vorgehen und diedortigen Regierungen von sauberen und sicheren Alternativenüberzeugen.Redaktioneller Hinweis: Die Studie von Energy Brainpool steht indeutscher und englischer Fassung unterwww.greenpeace-energy.de/presse.html zum Download bereit. Dort findenSie auch weiteres Info- und Bildmaterial.Pressekontakt:Christoph RaschPolitik und KommunikationGreenpeace Energy eGTelefon +49 (0) 40 808 110 658christoph.rasch@greenpeace-energy.dewww.greenpeace-energy.deOriginal-Content von: Greenpeace Energy eG, übermittelt durch news aktuell