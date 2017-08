Neue Studie: Good&Co entschlüsselt das Manager-Gen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Psychometrische Daten zeigen, dass deutsche Manager mehrDurchsetzungsvermögen haben und eher den Wettbewerb suchen alsandere Fachkräfte- Fachkräfte sind hingegen 40 Prozent kreativer als Führungskräfte- Im internationalen Vergleich zeichnen sich deutsche Manager vorallem durch eine gute Weitsicht und Vorausplanung ausViele Fachkräfte haben das Ziel, eine Manager-Position zuerreichen. Doch nicht allen gelingt der Sprung in eine Führungsrolle.Das kalifornische Technologie-Startup Good&Co, eine Tochter derOnline-Jobplattform StepStone, hat jetzt herausgefunden, was Managerin Deutschland von anderen Mitarbeitern unterscheidet. Im Vergleichzu ihren Kollegen haben deutsche Manager mehr Durchsetzungsvermögen(+16 Prozent) und setzen sich lieber dem Wettbewerb aus (+21Prozent). Das hilft ihnen, überhaupt erst eine Führungsposition zuerreichen und ein Team auch in schwierigen Situationen motivieren zukönnen. Ein größeres Selbstbewusstsein (+27 Prozent) sorgt zudemdafür, dass Führungskräfte auch mit Rückschlägen gut umgehen können.Mit der Fähigkeit, andere zu überzeugen (+16 Prozent), schaffen siees, ihren Verantwortungsbereich erfolgreich zu leiten und Steine ausdem eigenen Karrierepfad zu räumen. Das zeigen Ergebnisse einer neuenGood&Co Studie, für die 20.000 psychometrische Profile deutscherFach- und Führungskräfte ausgewertet wurden.Manager schneiden bei Kreativität schlecht abBei den meisten Persönlichkeitsmerkmalen punkten Manager gegenüberFachkräften ohne Führungsverantwortung besser. Mit Blick aufKreativität zeigt sich jedoch ein anderes Bild - die Mitarbeiter sinddeutlich kreativer als ihre Manager (+40 Prozent). Das spricht dafür,dass ideenreiche Menschen es schwerer haben, eine Führungspositioneinzunehmen - oder diese gar nicht anstreben. Bei weniger kreativenMenschen scheint der Drang an die Spitze ausgeprägter zu sein. "EinManager muss daher in der Lage sein, die Kreativität der Mitarbeiterzuzulassen und in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Nur dann arbeitenTeams effizient zusammen", erklärt Samar Birwadker, Gründer und CEOvon Good&Co. "Das Manager-Gen liegt vor allem darin, Aufgabenzielstrebig anzugehen und das Ziel auch in schwierigen Lagen nichtaus den Augen zu verlieren."Britische Manager scheuen keine HerausforderungenIm Vergleich zu Managern aus anderen Ländern haben deutscheFührungskräfte weniger Mut, neue Wege zu gehen. Ihre Kollegen ausGroßbritannien (GB) und den USA liegen hier mit einem Plus von 34bzw. 32 Prozent deutlich vorn. Bei der Bereitschaft,Herausforderungen anzunehmen, stehen Manager des vereinigtenKönigreichs klar an der Spitze (+18 Prozent vor deutschenFührungskräften). Der derzeitige Erfolg der deutschen Wirtschaft unddes Managements scheint in anderen Bereichen begründet zu sein:Während Führungskräfte aus den USA und GB nur wenig taktisch agieren,erzielen deutsche Manager in dieser Disziplin einen Spitzenwert (+ 34Prozent). Zudem zeigt die Good&Co Analyse, dass alle Manager undFachkräfte in Deutschland die Arbeit im Team höher bewerten. "DieKombination aus Zielstrebigkeit und Teamorientierung spricht dafür,dass deutsche Manager den Erfolg ihrer Mitarbeiter in den Mittelpunktstellen. Sie nutzen ihre Weitsicht, um ihren Mitarbeitern den Weg zuebnen", sagt Birwadker.Über Good&CoGood&Co ist ein spielerisches, psychometrisches Tool, dasBerufstätigen dabei hilft, ihre Stärken zu entdecken und ihrenpassenden Platz in der Arbeitswelt zu finden. Mit Good&Co können siebestimmen, wie gut sie zu Kollegen, Teams oder ganzen Unternehmenpassen. Das Startup-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien gehört zurführenden Online-Jobplattform StepStone.Über die StudieAuf Basis von unterschiedlichen Quizzes rund um die ThemenKarriere und Persönlichkeit erstellt die Good&Co-App Stärkenprofile,die zum Beispiel mit den Ergebnissen von Kollegen verglichen werdenkönnen. Good&Co hat im Juni 2017 mehr als 20.000 Datensätze von Fach-und Führungskräften in Deutschland ausgewertet und mit Profilen ausGroßbritannien und den USA verglichen. Die Ergebnisse sind Werte aufeiner offenen Skala, deren Verhältnisse zueinander in Prozentwertenangegeben sind.Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. Das Angebot vonStepStone ist mit mehr als 14 Millionen Besuchen im Juli 2017 dasmeistgenutzte im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW). StepStonebeschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:StepStone.dePresseteamTelefon: 0211/93493-5731/-5715E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell