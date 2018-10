Neue Studie: Erd- und Flüssiggas werden das Klimaproblem im Verkehrssektor nicht lösen

Berlin (ots) - Erdgas (CNG) und Flüssiggas (LNG) werden denKlimaschutz im Lkw- und Schiffsverkehr nicht entscheidendvoranbringen. Im Gegenteil: Sie könnten die Treibhausgasemissionensogar erhöhen. So lautet das Ergebnis einer heute in Brüsselvorgestellten Studie im Auftrag der UmweltschutzorganisationTransport & Environment, dem europäischem Dachverband des NABU imVerkehrsbereich.Erst am gestrigen Dienstag hatte Bundeskanzlerin Merkel verkündet,500 Millionen Euro in den Aufbau eines ersten deutschenLNG-Importterminals investieren zu wollen, um künftig verstärkt Gasaus den USA beziehen zu können. Aus Sicht des NABU eineklimapolitische Fehlinvestition."Die Studie macht endgültig Schluss mit dem Ammenmärchen vomklimafreundlichen Gasantrieb. Fossiles Gas ist nicht die Antwort aufdas Klimaproblem des Verkehrssektors. Die CO2-Emissionen werden so,wenn überhaupt, nur minimal reduziert. Die Bundesregierung darf mitGas nicht das Zeitalter der Verbrennungsmotoren künstlich verlängern.Alle Verkehrsträger, auch Schiffe und Lkw, müssen endlichemissionsfrei werden", forderte NABU-Bundesgeschäftsführer LeifMiller.Erdgas und Flüssiggas seien nicht nur unwirksam beim Klimaschutz,sie führten auch technologisch in die Sackgasse. "Die Bundesregierungmuss daher sämtliche Steuervorteile für beide Kraftstoffeschnellstmöglich abschaffen und auch die öffentliche Förderung fürweitere LNG- und CNG-Infrastruktur stoppen", so Daniel Rieger,NABU-Verkehrsexperte.Staatliche Förderungen müssten vielmehr das Ziel verfolgen, denVerkehrssektor vollständig zu dekarbonisieren. Flüssiggas jedochkönne dieses Ziel nicht erfüllen. "Der vielzitierte Klimavorteil vonangeblich bis zu 20 Prozent Treibhausgasminderung stürzt beigenauerer Betrachtung ein wie ein Kartenhaus", so Rieger. Laut Studiemüsse man schon froh sein, wenn sich die CO2-Bilanz nicht deutlichverschlechtere, da in der Gesamtbetrachtung durchaus bis zu neunProzent Mehremissionen entstehen könnten.Im Bereich der Seeschifffahrt ließen sich immerhin dieLuftschadstoffemissionen - im Vergleich zu Schweröl und Marinediesel- deutlich senken. Gegenüber modernen Lkw-Motoren der Abgasnorm EuroVI böte der Einsatz von Gas jedoch kaum Verbesserungspotenzial.Zudem stünden für Lkw zunehmend emissionsfreie Antriebskonzeptezur Verfügung, die schnell und flächendeckend zum Einsatz kommensollten. Subventionierte Gas- und Dieselpreise jedoch sowie höhereAnschaffungskosten der Fahrzeuge verhindern deren Durchsetzung amMarkt bisher. So wird die Förderung von Erd- und Flüssiggas zummassiven Hindernis für Oberleitungs-Lkw, Wasserstoff- sowiebatterieelektrische Antriebe. "Es kann nicht sein, dass wir jetztdarüber reden, im Straßengüterverkehr einen fossilen Kraftstoff durcheinen anderen zu ersetzen, während alle namhaften Hersteller längstelektrifizierte Antriebe im Angebot haben", so Rieger.Die ausführliche Studie finden Sie hier: http://ots.de/X5rS8jFür Rückfragen:Daniel Rieger, NABU-Verkehrsexperte, Tel. +49 (0)30.284984-1927,mobil: 0174-1841313, E-Mail: daniel.rieger@NABU.de---------------------------------------------------------------------NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell