Neue Studie: Bundesministerium für Integration? / Eine neue Studie zeigt, wie Regierung und Verwaltung effektiver organisiert werden könnten, um die Integration zu fördern

Düsseldorf/Berlin (ots) - Die Flüchtlingskrise hat eine Reihe vonSchwachstellen im Bereich Migration und Integration aufgedeckt, diedringend beseitigt werden müssen. Schließlich werden viele derGeflüchteten in Deutschland bleiben und niemand weiß, wie vieleMenschen auch in Zukunft nach Deutschland kommen werden. Hierfürmüssen sich Regierung und Verwaltung besser aufstellen. Wie diesgelingen könnte, erklärt nun eine Studie desLorenz-von-Stein-Instituts für Verwaltungswissenschaften an derUniversität Kiel, die von der Vodafone Stiftung gefördert wurde.Die Autoren der Studie nehmen zunächst die Perspektive derMigranten ein und decken dabei entscheidende Probleme auf: einkomplexes System aus Zuständigkeiten, zahllose Ansprechpartner undteils mangelnde Kommunikation zwischen den Behörden. Sie schlagenvor, all dies besser zu bündeln. Hierfür wägen sie die verschiedenenOptionen ab, die aber alle jeweils große rechtliche wieverwaltungstechnische Hürden enthalten. "Deshalb könnte es sichempfehlen, ein Bundesintegrationsministerium zu errichten, ohnejedoch die bisherige Verteilung der Verwaltungskompetenzen zuverändern", so Studienleiter Professor Christoph Brüning. Ein solchesHaus hätte, laut Brüning, vor allem die Aufgabe, Staat undGesellschaft für die Bedeutung von Migration und Integration zusensibilisieren und entsprechende Gesetzesinitiativen undInvestitionsprogramme zu fördern.Dabei verweist die Studie auf das Bundesumweltministerium. Dennwie die Integration, muss auch der Umweltschutz in denunterschiedlichsten Lebensbereichen bewältigt werden, beispielsweisein der Landwirtschaft oder im Verkehr. Für diese liegen jedoch dieGesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen ebenfalls in anderenMinisterien. Dennoch hat das Umweltministerium erfolgreich gewirkt,seit es in den achtziger Jahren gegründet wurde. Auch dies erfolgtedamals als Reaktion auf ein unerwartetes Ereignis, nämlich denReaktorunfall von Tschernobyl, aber förderte letztendlich auch dieVerankerung eines nachhaltigen Umweltbewusstseins in derGesellschaft."Heute gilt Deutschland als Weltmeister im Umweltschutz und genaudiese Dynamik brauchen wir auch beim Thema Integration", so derGeschäftsführer der Vodafone Stiftung, Dr. Mark Speich. Hierfür müsseman jedoch die Integration nicht zuerst als Krise ansehen, so Speichweiter, sondern als Chance, die es zu gestalten gilt. Er hoffe, dieStudie könne die nächste Bundesregierung bei dieser schwierigenAufgabe unterstützen.Die vollständige Studie steht im Internet bereit:www.vodafone-stiftung.de.Über das Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaftenan der Christian-Albrechts-Universität zu KielDas Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften isteine selbständige, der Universität angegliederte wissenschaftlicheEinrichtung, die der Forschung und Lehre auf dem Gebiet derVerwaltungs- und Finanzwissenschaften mit einem interdisziplinärenAnsatz dient, Zweckforschung für die öffentliche Verwaltung undöffentliche Unternehmen betreibt, Sachverständigengutachten erstellt,Fort- und Weiterbildung für Angehörige der Verwaltungen anbietet,gemeinsam mit anderen für Studierende Lehrveranstaltungen anbietet,der öffentlichen Verwaltung Erkenntnisse derVerwaltungswissenschaften im In- und Ausland erschließt. Heutearbeitet das Institut mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternund einer breit angelegten Bibliothek in vielen Feldern desöffentlichen Lebens und bietet regelmäßig Veranstaltungen undPublikationen zu aktuellen Fragen der Weiterentwicklung öffentlicherVerwaltung an, die Praxis und Wissenschaft zusammenführen.www.lvstein.uni-kiel.deÜber die Vodafone Stiftung DeutschlandDie Vodafone Stiftung ist eine der großen unternehmensverbundenenStiftungen in Deutschland. Unter dem Leitmotiv "Menschen und Ideenfördern" unterstützt die Stiftung als gemeinnütziger,überparteilicher Thinktank Programme mit dem Ziel, Impulse für dengesellschaftlichen Fortschritt zu geben, die Entwicklung eineraktiven Bürgergesellschaft zu fördern und gesellschaftlicheVerantwortung zu übernehmen. www.vodafone-stiftung.de