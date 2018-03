Hamburg (ots) - Schon in wenigen Jahren wird dieVersicherungswirtschaft kaum noch mit der derzeitigen Assekuranzvergleichbar sein. Einige heute selbstverständlich und unverrückbarscheinende Teile werden massiv verändert oder verschwinden ganz, sodas Ergebnis einer neuen, umfassenden Untersuchung, die derSoftwarehersteller Adcubum zusammen mit den VersicherungsforenLeipzig ausgearbeitet hat. Die Studie stützt sich auf die Analyserelevanter Zukunftstrends, aktuelle technologische Best Practicessowie auf die Befragung von Versicherungs-Vorständen und Experten fürdie digitale Transformation der Branche hin zur Assekuranz 4.0.Die neue, digitale und auf Vernetzung basierende Wirtschaft wirdder Versicherungsbranche einschneidende Veränderungen abverlangen."Während es in anderen Branchen bereits zu spürbaren Umwälzungengekommen ist, ging es in der Versicherungswirtschaft bislang nochvergleichsweise ruhig zu", sagt Dr. Holger Rommel, COO Adcubum AG.Natürlich haben auch Versicherer die Digitalisierung genutzt, um ihreProdukte, Services und Prozesse weiterzuentwickeln. "Bislangvollzogen sich Veränderungen jedoch eher im Kleinen und betrafenTeilbereiche, so dass am bestehenden Geschäftsmodell wenig gerütteltwurde", so Rommel.Der Glaube, die Assekuranz sei durch die strenge Regulierunggeschützt, entpuppt sich mehr und mehr als Irrweg. "DieDigitalisierung lässt Branchengrenzen verschwimmen und öffnet dieTüren für andere Anbieter, die schnell auf veränderteKundenanforderungen und Marktverhältnisse reagieren", so VincentWolff-Marting, Leiter Kompetenzteam Digitalisierung und Innovationbei den Versicherungsforen Leipzig. "Das klassischeVersicherungsmodell, das heute scheinbar unumstößlich im Mittelpunktaller Branchenbetrachtungen steht, wird irgendwann nur noch einenkleinen Teil des Geschäftes darstellen. Auf lange Sicht werdengänzlich neue Geschäftsmodelle entstehen, in denen die gegenwärtigeVersicherung kaum noch erkennbar sein wird."Von den anstehenden Veränderungen sind nicht nur offensichtlicheBereiche betroffen wie etwa die automatisierte Leistungsbearbeitungoder der grundlegende Umbau des Vertriebs. Auch der gesamteProduktentwicklungs- und Bewirtschaftungsprozess wird in einigenJahren kaum wiederzuerkennen sein. "InwiefernVersicherungsunternehmen die Veränderungen des eigenen Geschäftserfolgreich mitgestalten, hängt maßgeblich davon ab, ob sie dietechnologischen und gesellschaftlichen Trends präzise erkennen undschnell genug darauf reagieren", sagt Adcubum-COO Rommel.Mehr Details und weitere hochrelevante Erkenntnisse sind ab sofortin der Studie "Assekuranz 4.0 - Versicherungen im digitalen Dreieck,Wie sich das Geschäftsmodell Versicherung in seinen Produkten,Prozessen und Arbeitswelten verändern wird" ersichtlich. Die Studieist auf der Website von Adcubum auf Anfrage gratis erhältlich:http://www.adcubum.com/aktuell/adcubum-studieDie Adcubum-GruppeAdcubum ist ein führender Schweizer Hersteller vonStandardsoftware für die internationale Assekuranz. Insgesamtbeschäftigt Adcubum über 300 hochqualifizierte Mitarbeitende amHauptsitz in St. Gallen und in den Niederlassungen in Hamburg,Düsseldorf, Stuttgart, Zürich-Wallisellen, Solothurn, Lausanne undLuzern. Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und Wartungder Standardsoftware adcubum SYRIUS, ein modular aufgebautes Systemfür Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen. Zusammen mitqualifizierten und spezialisierten Partnerunternehmen bietet Adcubumbei der Produkteinführung und -optimierung sämtliche benötigtenDienstleistungen zur erfolgreichen Einführung des Systems an. WeitereInformationen unter: http://www.adcubum.de/Die Versicherungsforen Leipzig GmbHDie Versicherungsforen Leipzig verstehen sich als Dienstleisterfür Forschung und Entwicklung (F&E) in der Assekuranz. AlsImpulsgeber für die Versicherungswirtschaft liegt ihre Kernkompetenzim Erkennen, Aufgreifen und Erforschen neuer Trends und Themen, zumBeispiel im Rahmen von Studien und Forschungsprojekten unterunmittelbarer Beteiligung von Versicherern. Basierend auf aktuellenwissenschaftlichen und fachlichen Erkenntnissen entwickeln undimplementieren sie zukunftsweisende Lösungen für die Branche. Mit demspeziellen Wissen der Versicherungsbetriebslehre, derVersicherungsinformatik, der Versicherungsmathematik und desVersicherungsrechts schaffen die Versicherungsforen Leipzig die Basisfür die Lösung anspruchsvoller neuer Fragestellungen innerhalb derAssekuranz. Zudem ermöglichen die wissenschaftlicheInterdisziplinarität und der hohe Praxisbezug einen aufschlussreichen"Blick über den Tellerrand".Weitere Informationen:Adcubum Deutschland GmbHRaboisen 5D-20095 HamburgGeschäftsführungMichael SüßTelefon: +49 40 6077102 59E-Mail: Michael.Suess@adcubum.comPressekontakt:Arne StuhrTelefon: +49 177 3055 194E-Mail: Presse@adcubum.comOriginal-Content von: Adcubum, übermittelt durch news aktuell