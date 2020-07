Neue Streaming-Plattform SOONER als europäisches Gegengewicht zu Netflix gestartet

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Berlin (ots) - Die neue Serien- und Filmplattform SOONER (sooner.de (http://sooner.de) ) ist ab sofort online - und eine echte Alternative zu etablierten Streamingdiensten. SOONER bietet jenseits des Mainstreams eine große Auswahl an preisgekrönten Filmen, exklusiven Serien und Creative Documentaries. Das Programmangebot spiegelt für die User in Deutschland, Österreich und der Schweiz die ganze Vielfalt des europäischen Films wider.SOONER ist nicht nur europäisch und vielfältig. SOONER versteht sich auch als Gegengewicht zu den großen Streamingplattformen. SOONER zeigt Werke großer Regisseur*innen genauso wie Neuheiten aufstrebender und authentischer Talente. Die SOONER Library umfasst preisgekrönte Filme und Serien sowie Kurzfilme und Dokumentationen aus der Arthouse- und Independentszene. Viele von ihnen wurden bisher nur auf den wichtigsten Film- und Serienfestivals wie dem Festival de Cannes, der Berlinale, dem Sundance Film Festival oder Séries Mania gezeigt. SOONER bringt sie zum ersten Mal und exklusiv auf die Screens."Wir wollen mit unserem Angebot den interessierten Usern eine Alternative zu den etablierten Streamingdiensten bieten", sagt Andreas Wildfang, Geschäftsführer von ContentScope, der deutsch-französischen Betreibergesellschaft von SOONER. "Dabei gehen wir weiter als andere Anbieter. Wir zeigen Unterhaltung jenseits von Stereotypen und engagieren uns für Inhalte, die jeden Aspekt unserer Gesellschaft repräsentieren. SOONER richtet sich mit seinem Programm an diejenigen, die anspruchsvolle Filme und Serien lieben."SOONER ist userorientiert und legt großen Wert auf ein Angebot, das für jeden Abonnenten maßgeschneidert ist. Dafür stellt ein Team von Filmenthusiast*innen ein Programm zusammen, selbstverständlich in HD-Qualität. SOONER kann man 14 Tage kostenlos testen und ist danach für 7,95 Euro im Monat erhältlich. Wer sich gleich für ein Jahr anmeldet, senkt die Kosten auf 4,99 Euro monatlich. Das Abo kann von mehreren Personen benutzt werden.Die Leadagentur für PR und die Social-Media-Kommunikation ist die Looping Group.Pressekontakt:Andreas Wildfangpress@sooner.de+49 (0)30-97004332Robert Dunkersooner.press@looping.groupWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146794/4665361OTS: ContentScope GmbHOriginal-Content von: ContentScope GmbH, übermittelt durch news aktuell