Neue Streaming-Plattform Auto-Deutschland.TV gibt Vollgas

Unterföhring (ots) -- Erste reine Videoplattform im Automobilbereich in Deutschland- Zum Start über 1000 Reviews und Tests zu allen Marken undModellen- Auto-Deutschland.TV zeigt DTM live und auf AbrufVollgas im Automobil-Dschungel: 7Sports, die Sportbusiness-Unitder ProSiebenSat.1 Group, startet mit Auto-Deutschland.TV die erstereine Videoplattform im Automobilbereich in Deutschland. Das neuePortal bringt künftig hochwertig produzierte Auto-Reviews,Testfahrten und Nutzerberichte auf einer Plattform zusammen. Daserleichtert Autoliebhabern und Kaufinteressierten die Orientierungund Suche im Fahrzeugbereich. Auf www.Auto-Deutschland.TV stehen zumStart über 1000 Videos zur Verfügung. Jede Woche kommen neue Inhaltedazu.Die Videos stammen von den größten deutschen Influencern imAutomobilbereich. Mit dabei sind Webstars wie Daniel Abt, FormelE-Fahrer und Familienmitglied der ABT Sportsline, oder Sophia Calate,eine der wenigen aktiven weiblichen Experten in der Autoszene. Dabeibietet Auto-Deutschland.TV nicht nur Videos zu den neuestenAutomarken und -Modellen, sondern gibt Kaufinteressierten schnelleOrientierung bei der Suche nach einem neuen fahrbaren Untersatz. Aufder Plattform finden Nutzer unabhängige Meinungen zu ihrem Traumauto,können Modelle vergleichen und sich ein Bild zu Alternativen machen.DTM live und auf Abruf auf Auto-Deutschland.TV Die neue Plattformstartet pünktlich zur neuen Rennsaison der DTM. Das erste Rennen inHockenheim ist bereits am 4. Mai 2019 ab 13:00 Uhr live in SAT.1 zusehen. Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung und der digitalen Verlängerungauf ran.de und der "ran"-App zeigt Auto-Deutschland.TV die DTMebenfalls live und auf Abruf im Internet. Beim ersten Rennen wirdDaniel Abt, Influencer und Kooperationspartner vonAuto-Deutschland.TV, als Renntaxipilot im Einsatz sein.Daniel Abt: "Auto-Deutschland ist für mich als Content Creatoreine großartige Bühne für meinen hochwertig produzierten Content. Mirist es wichtig, dass meine Videos für möglichst viele Menschenhilfreich und interessant sind und auch meine ehrliche Meinung überdie von mir gefahrenen Fahrzeuge widerspiegelt. Auto-Deutschlandermöglicht mir genau das - ich freue mich sehr auf den Start!"Stefan Zant, Geschäftsführer von 7Sports: "Wir geben einerseitsden Influencern eine sichere Umgebung für ihre hochwertigproduzierten Videos, in die sie alle viel Herzblut stecken.Andererseits ist es eine tolle Möglichkeit für jeden Autofahrer, sichschnell und einfach einen Überblick über den Automarkt zuverschaffen."Über 7Sports:7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolioder ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness desMedienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, denAusbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusivenSportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlernund hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von derlangjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebtenSportmarken wie ran und der erfolgreichen Akquise von neuenPlattformen wie Sportdeutschland.TV oder 90min. Das ermöglicht idealeSynergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit derMarketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zueiner der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende,Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler imdeutschsprachigen Raum. 7Sports ist eine Marke der ProSiebenSat.1Sports GmbH.