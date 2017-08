Neue Stornierungsbedingungen in der Hotellerie: Unternehmen drohen Mehrkosten in Millionenhöhe (FOTO)

Köln (ots) -Konzernen drohen Mehrkosten in Millionenhöhe, wenn Ketten künftigkeine kostenfreien Stornierungen bis 48 Stunden vor Anreise mehranbieten. Dies hat der Hotel-Lösungsanbieter HRS in einer Analyseermittelt. HRS hat dabei das Buchungsverhalten seiner größtenUnternehmenskunden der vergangenen zwölf Monate betrachtet -insbesondere die Stornierungen.Flexibilität ist für Geschäftsreisende eines der wichtigstenKriterien bei einer Buchung, da sich im Geschäftsalltag Terminehäufig verschieben können. Rund jede sechste Buchung (17 Prozent)wird daher von Geschäftsreisenden laut Analyse wieder storniert.Kurzfristige Stornierungen sind dabei eher selten: Nur fünf Prozentder Buchungen werden bis 48 Stunden vor Anreise storniert. Die Kostenfür diese Stornierungen könnten sich für Unternehmen dagegen aufgrundder verschärften Regelungen einiger Kettenhotels massiv erhöhen. Wennkünftig Stornierungen innerhalb des 48-Stunden-Zeitfensters mit einerGebühr von einer Übernachtungsrate berechnet werden, entstehen denbetrachteten Unternehmen Mehrkosten in Höhe von knapp zwei Prozentdes gesamten Buchungsvolumens in den entsprechenden Hotels.Für den Fall, dass weitere Hotelketten diesem Trend folgen, könneneinzelnen Konzernen Zusatzkosten in Millionenhöhe entstehen. AmBeispiel eines HRS-Großkunden mit einem gesamten Buchungsvolumen vonüber 70 Millionen Euro lässt sich das klar aufzeigen: Würden alleStornierungen innerhalb von 48 Stunden vor Anreise in denKettenhotels kostenpflichtig, die aktuell eine Verschärfung ihrerPolicy angehen, entstünden Mehrkosten von fast 500.000 Euro pro Jahr.Folgten weitere Hotelketten diesem Vorgehen, kämen zusätzliche Kostenvon bis zu 2,3 Millionen Euro auf das Unternehmen zu, was dreiProzent des gesamten Buchungsvolumens entspricht. Besonders werdendiese Entwicklungen in kettendominierten Ländern wie den USA spürbarsein, in denen Individualhotels nur einen kleinen Anteil desGesamtmarktes stellen.Auch in einer Umfrage von HRS unter rund 100 Travel Managern ausKonzernen gab die Mehrheit der Befragten an, dass sie steigendeKosten durch die neuen Stornierungsbedingungen erwarte. 60 Prozentder Umfrageteilnehmer sehen durch die neuen Stornierungsbedingungendas Erreichen ihrer Ziele im Travel Management gefährdet. Als Folgekündigten bereits ein Drittel der Unternehmen an, entsprechendeSonderkonditionen aushandeln zu wollen. Bei der Wahl zwischen zweiHotels mit der gleichen Anzahl an Sternen, gleichem Service undvergleichbarem Standort würden 82 Prozent der Travel Manager das Hausmit den flexibleren Konditionen stark bevorzugen.Vor dem Hintergrund einer Verschärfung der Stornierungsbedingungeneinzelner Ketten sollten Unternehmen nun ihr Hotelprogramm und ihreverhandelten Raten genau evaluieren. Im Rahmen des Service-Angebotsfür den Hoteleinkauf richtet HRS für seine Kunden den Blick auf denGesamtmarkt einschließlich der Individualhotellerie und verhandeltattraktive Konditionen. Eine kostenfreie Stornierung bis 18 Uhr amAnreisetag ist dabei für fast alle Unternehmen ein "Muss-Kriterium" -entsprechend können Hotels punkten, wenn sie ihren Gästen dieseFlexibilität bieten.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Medien:Björn ZimmerSenior PR ManagerTel. +49 221 2077 5104E-Mail presse@HRS.deOriginal-Content von: HRS - Hotel Reservation Service, übermittelt durch news aktuell