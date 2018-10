Frankfurt am Main (ots) -Die Stipendiaten der "Akademie Musiktheater heute" (AMH) derDeutsche Bank Stiftung 2018-2020 stehen fest. Eine Fachjury,bestehend unter anderem aus der Komponistin Sarah Nemtsov und demDramaturg und Regisseur Lutz Hübner, hat 15 jungeOpernnachwuchstalente, aus den Sparten Bühnen- und Kostümbild,Dirigieren, Dramaturgie, Kulturmanagement, Komposition, Regie, undLibretto/Text, ausgewählt. Zu den neuen Akademiemitgliedern gehörender Komponist Alessandro Baticci, der Kulturmanager Valerian Geiger,die Dramaturgin Dorothee Harpain und die Regisseurin Anika Rutkofsky.Die Aufnahme der Stipendiaten findet am 24. Oktober 2018 mit einemFestakt in der Oper Frankfurt statt.Die "Akademie Musiktheater heute" (AMH) der Deutsche Bank Stiftungist das einzige europäische Nachwuchsförderprogramm, das siebenSparten des Musiktheaterbetriebs abdeckt und so eineninterdisziplinären Austausch ermöglicht. Mit weit über 250Mitgliedern bietet sie ein einzigartiges Netzwerk für jungeFührungskräfte und Akteure des Musiktheaters. Die Akademie ermöglichtdem Nachwuchs den Besuch von ausgewählten Inszenierungen an deutschenund europäischen Opernhäusern und Festivals mit anschließendenDiskussionsrunden mit den wichtigsten Vertretern derMusiktheaterszene.Entstanden ist die Akademie Ende der 1990er Jahre aus einerInitiative des Dirigenten Titus Engel und MusikwissenschaftlersViktor Schoner. 2001 wurde die "Akademie Musiktheater heute"weiterentwickelt und als operatives Projekt der Deutsche BankStiftung verstetigt.Stipendiaten 2018-2020:Gabriele BaksyteAlessandro BaticciFranziska BetzSusanne BrendelValerian GeigerDorothee HarpainDamian Ibn SalemPauline JacobAnda KryeziuMarc Leroy-CalatayudPhilipp LossauAnika RutkofskyPatrick SchäferLeonora ScheibLara ScherpinskiJury 2018:Lutz Hübner, freischaffender Dramatiker, Librettist, Schauspieler undRegisseurMalte Krasting, Dramaturg an der Bayerischen Staatsoper MünchenSusanne Moser, Geschäftsführende Direktorin der Komischen Oper BerlinSarah Nemtsov, freischaffende KomponistinProf. Dr. Barbara Rucha, Freischaffende Dirigentin, Komponistin,Pädagogin, Leiterin der Academy of Music in LeipzigLydia Steier, freischaffende RegisseurinKatrin Wittig, freischaffende Bühnen- und KostümbildnerinMehr Informationen:https://www.akademie-musiktheater-heute.dePressekontakt:Viola MannelDeutsche Bank StiftungTel.: 069-247 52 59-50E-Mail: viola.mannel@deutsche-bank-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Bank Stiftung, übermittelt durch news aktuell