Neue Statistik zu Zeugnisnoten von Frauen in technischen Berufen (FOTO)

Berlin (ots) -Im Anschluss an einen Bericht der Sendung "Campus & Karriere" desDeutschlandfunks vom 4. März über ein neues Tool zur automatischenArbeitszeugnis-Prüfung haben mehrere tausend Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer die Gelegenheit genutzt, ihre Zeugnisse kostenlos zutesten. Eine solch hohe Anzahl an Zeugnissen ermöglicht selteneEinblicke in geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede.Eine erste statistische Auswertung bestätigt nun die "sozialeAder" weiblicher Beschäftigter: Während Frauen in Sozial- undPflegeberufen auf eine Durchschnittsnote von 1,7 kommen, liegt siebei Männern nur bei einer 2,0. In kaufmännischen Berufen und in derWissenschaft liegen Männer und Frauen mit einem Notendurchschnitt von1,8 hingegen jeweils gleichauf.Nun könnte man erwarten, dass Männer zumindest in technischenBerufen durch ein höheres Leistungsniveau überzeugen. Tatsächlichaber erreichen die Frauen mit der Durchschnittsnote von 1,6 denbesten Wert aller Berufsgruppen, während die Männer nur auf einenvergleichsweise schwachen Notendurchschnitt von 1,9 kommen. Vordiesem Hintergrund erscheint die im Vergleich niedrigere Entlohnungfür Frauen noch unverständlicher.Klaus Schiller vom Portal www.zeugnisfairness.de nennt für dasgeschlechterspezifische Leistungsgefälle folgende denkbare Gründe:1) Es sind vornehmlich Top-Talente unter den technisch begabtenFrauen, die es sich zumuten, sich in dieser Männerdomäne zubehaupten - beginnend mit einer Ausbildung oder einem Studiumunter hauptsächlich männlichen Mitschülern und Kommilitonenüber ein hartes Bewerbungsverfahren gegen überwiegend männlicheKonkurrenten bis hin zu einen kritischen Kollegium, das selbsteinen unvermeidlichen kleinen Fehler als Beleg fürvermeintliche Inkompetenz zweckentfremden könnte.2) Da Frauen in technischen Berufen aufgrund von Vorurteilenstärker unter kritischer Beobachtung stehen, entwickeln sieoftmals einen größeren Ehrgeiz und einen höheren Grad anPerfektionismus.3) Nicht selten werden Frauen unterhalb ihresQualifikationsniveaus eingesetzt, insbesondere wenn sie auseiner Elternzeit zurückkehren oder aus familiären Gründen inTeilzeit tätig sind. So könnte es für sie leichter sein, in derbetreffenden Position eine höhere Leistung zu erbringen als diegeringer qualifizierten männlichen Kollegen.Das Portal www.zeugnisfairness.de stellt seit dem 1. März 2019 denZEUGNIS-DECODER bereit, der es ermöglicht, ein Arbeitszeugnisautomatisch und kostenlos auf Zeugnisnoten zu überprüfen. Wer sichungerecht bewertet fühlt, hat somit die Möglichkeit, den Arbeitgeberzeitnah zu einer Berichtigung aufzufordern.Pressekontakt:Klaus SchillerTel: 030/ 364 287 710kontakt@zeugnisfairness.deOriginal-Content von: Lightball SSC GbR, übermittelt durch news aktuell