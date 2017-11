Neue Standorte in Bulgarien und Rumänien: Kreditversicherer Atradius baut internationale Präsenz weiter aus

Amsterdam und Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mit der Eröffnung seiner Standorte in Bulgarien und Rumänienbaut der Kreditversicherer Atradius seine internationale Präsenzweiter aus. Ab sofort betreut das Unternehmen seine Kunden undGeschäftspartner von den jeweiligen Hauptstädten Sofia und Bukarestaus. Atradius ist weltweit der zweitgrößte Anbieter vonKreditversicherungen und schützt Unternehmen im Firmengeschäft vorden Folgen von Zahlungsausfällen und -verzögerungen durch ihreAbnehmer.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150513/743985 )"Bulgarien und Rumänien gehören zu den interessantestenWachstumsmärkten Europas und bieten viel Potenzial", erläutertAndreas Tesch, Chief Market Officer von Atradius. "Vor diesemHintergrund ist die Stärkung unserer Präsenz vor Ort ein konsequenterSchritt unserer globalen Expansionsstrategie."Das Bruttoinlandsprodukt Rumäniens hat in den vergangenen Jahrenjährlich zwischen 4 und 4,8 Prozent zugenommen. Damit wächst dieVolkswirtschaft des 20-Millionen-Einwohner-Staates derzeit deutlichschneller als der Durchschnitt der Europäischen Union. DerKreditversicherungsmarkt des Landes hat gegenwärtig ein Marktvolumenvon rund 24 Millionen Euro und wuchs zuletzt um durchschnittlich 10Prozent pro Jahr. Der bulgarische Kreditversicherungsmarkt hatgegenwärtig ein Marktvolumen von circa sechs Millionen Euro und hatdamit ein gutes Potenzial für eine eigene Niederlassung."Wir wollen unseren Kunden den besten Service mit derhöchstmöglichen Expertise in den wichtigsten Märkten bieten",erläutert Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Deutschland,Mittel- und Osteuropa von Atradius. "Mit der Eröffnung der beidenneuen Niederlassungen stärken wir nicht nur unsere Position gegenüberden lokalen Unternehmen, sondern können auch unsere internationalenKunden bei ihrer Expansion in diesen Märkten noch besser begleiten."Große Kreditversicherungsexpertise über den Dächern von Bukarestund SofiaAtradius betreut seine Kunden und Geschäftspartner in Rumänien undBulgarien ab sofort von zentral gelegenen Büros in Bukarest und Sofiaaus. Beide Standorte bieten mit ihrer modernen, nachhaltigen Bauweiseideale Arbeitsbedingungen. Atradius wird in beiden Ländern sowohl miteinem eigenen, kreditversicherungserfahrenen Vertriebs- undAccount-Management-Team agieren, das für die Kundenansprache undBetreuung zuständig ist, als auch mit einer eigenen Risikoprüfung,die die Zahlungsausfallrisiken der bulgarischen und rumänischenAbnehmer analysiert.Internationaler ExpansionskursDie neuen Niederlassungen in Bulgarien und Rumänien sind Teil derweltweiten Wachstumsstrategie von Atradius, mit der das Unternehmenden bestmöglichen Service und eine hohe lokale Expertise für seinenationalen und internationalen Kunden sicherstellt.2016 hat Atradius seine Reichweite in Asien mit einem neuenKreditversicherungsbüro in Südkorea vergrößert. Durch den Erwerb von25 Prozent der Anteile an der Credit Guarantee Insurance Corporationof Africa Ltd (CGIC), einem führenden Handelskreditversicherer inAfrika, hat das Unternehmen seine Präsenz in Südafrika und anderenLändern in der Region weiter ausgebaut.Mit der Übernahme von 100 Prozent der Anteile an Graydon, derführenden Wirtschaftsauskunftei in den Niederlanden, Belgien undGroßbritannien, sowie 80 Prozent der Anteile an der portugiesischenWirtschaftsauskunftei Ignios hat Atradius - ebenfalls im vergangenenJahr - den Geschäftsbereich Kreditversicherung weiter gestärkt. Zudemist Atradius Collections (Inkasso) seit vergangenem Jahr auch inIndien und China vertreten.Mehr Informationen finden Sie im Internet unterhttp://www.atradius.deÜber AtradiusAtradius bietet weltweit Kreditversicherung, Bürgschaften undInkassodienste mit seiner strategischen Präsenz in mehr als 50Ländern an. Atradius hat Zugang zu Bonitätsinformationen von 240Millionen Firmen weltweit. Mit den Kreditversicherungs-, Bonding- undCollections-Produkten von Atradius können sich Unternehmen auf derganzen Welt vor Ausfallrisiken schützen, die mit dem Verkauf vonWaren und Dienstleistungen auf Warenkredit verbunden sind. Atradiusist Teil der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), die in Spanien zu dengrößten Versicherern und weltweit zu den größten Kreditversichererngehört. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.atradius.deFür weitere Informationen:Atradius KreditversicherungAstrid GoldbergPressesprecherinTelefon: +49(0)221-2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comStefan DeimerPressereferentTelefon: +49(0)221-2044 - 2016E-Mail: stefan.deimer@atradius.comOriginal-Content von: Atradius N.V., übermittelt durch news aktuell