Berlin (ots) - In Berlin haben heute (27. März 2017) dieDreharbeiten für den Kurzspielfilm "Nachtfalter" (AT) von JonasZimmermann begonnen, Regie führt Lasse Holdhus. "Nachtfalter" isteiner von insgesamt sechs neuen Filmen, die bis zum Herbst 2017 füreine weitere Staffel "rbb movies" gedreht werden.Jährlich koproduziert der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mitden Filmhochschulen seines Sendegebiets, der FilmuniversitätBabelsberg KONRAD WOLF und der Deutschen Film- und Fernsehakademie(dffb) neue "rbb movies". Das rbb Fernsehen strahlt "Nachtfalter"(AT) und die weiteren jeweils 30-minütigen Neuproduktionen desaktuellen Jahrgangs Ende 2017 aus.Die FilmgeschichteDer fünfzehnjährige Benjamin (Niklas Post) kümmert sich zu Hauseum seine depressive Mutter Petra (Elisabeth Müller). Eines Tagestaucht die Außenseiterin Lulu (Emma Brüggler) in seinem Leben auf undlädt ihn zum Sex ein. Benjamin lässt sich auf das Abenteuer ein. Daer mehr und mehr Zeit mit Lulu verbringt, vernachlässigt er seineMutter, die tiefer in ihre Depression sinkt. Benjamin muss sichentscheiden: Folgt er dem neuen Impuls oder bleibt er in seinem altenMuster?Regisseur Lasse Holdhus und Autor Jonas Zimmermann studieren Regieund Drehbuch an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin.Kameramann Lukas Eylandt ist ebenfalls Student an der dffb. DieDreharbeiten gehen voraussichtlich bis zum 11. April 2017.Pressekolleginnen und -kollegen, die an einem Setbesuchinteressiert sind, schreiben bitte eine Mail an:presseservice@rbb-online.deWeitere Informationen finden Sie hier: http://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2017/03/neue-staffel-_rbb-movies--drehstart-fuer-nachtfalter--at--.html