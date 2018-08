Köln (ots) -Der WDR sucht auch 2018 wieder den besten Chor im Westen. Bereits zumdritten Mal können sich Chöre aus ganz Nordrhein-Westfalen bewerben,um auf die große Showbühne zu kommen. Der WDR hat die Anmeldefristjetzt noch einmal verlängert. Chöre, die Spaß an Musik undPerformance haben, können sich noch bis zum 31. August bewerben.Wer die erste Hürde der Vorauswahl nimmt, qualifiziert sich für einender beiden Vorentscheide. Hier treten jeweils zehn Chöregegeneinander an. Die besten zehn stehen dann am 7. Dezember imHalbfinale. Höhepunkt ist das große Finale am 14. Dezember 2018, wenndie fünf Finalisten um den Titel "Der beste Chor im Westen" singen -live im WDR Fernsehen.Als Preisgeld wartet ein Gewinn von 10.000 Euro.Gewinner im vergangenen Jahr waren die Young Voices ausAhaus-Alstätte. Das Ensemble hat es über den Vorentscheid inBielefeld bis in die Live-Shows ins WDR Fernsehen geschafft, wo derChor mit Songs von Tina Turner und Mariah Carey von den Zuschauerndie meisten Stimmen bekam. Auf dem zweiten Platz landete der Jazzchorder Uni Bonn, der mit einer Neuinterpretation des Adventslieds "Eskommt ein Schiff, geladen" überzeugte.Alle Informationen, FAQs zum Wettbewerb und die genauenTeilnahmebedingungen gibt es auf www.derbestechor.wdr.de und aufwww.facebook.com/ChorimWesten.Moderation: Marco Schreyl und Marwa Eldessouky"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des WestdeutschenRundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion:Anne Leudts und Christian Wagner.Fotos zu "Der beste Chor im Westen" finden Sie unter ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationSvenja SiegertTelefon: 0221 220 7100E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell