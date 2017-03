Mainz (ots) -Jan Böhmermann und Olli Schulz talken wieder. Ab Sonntag, 5. März2017, 23.15 Uhr, gibt es zehn neue Ausgaben "Schulz & Böhmermann".Neue Folgen, neue Taktung: Das wortstarke und bestens eingespielteDuo ist nun jeden ersten Sonntag im Monat zu sehen."Schulz & Böhmermann" - das heißt Humor an der Grenze desStatthaften, eine Moderation wie auf Speed, die Gäste schlagfertigund offen wie sonst nie. Ben Tewaag, Laura Himmelreich, SchorschKamerun und Rolf Pohl setzen sich in der ersten Folge an denTalktisch ins schwarz-weiße Retrolook-Studio. Rauchen und trinken?Definitiv erlaubt!https://presseportal.zdf.de/pm/schulz-boehmermann-1/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneowww.facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sundbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell