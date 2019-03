Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) -SWR Koch-Doku mit sechs Frauen aus Rheinland-Pfalz undBaden-Württemberg ab 10. März 2019 sonntags um 16:30 Uhr im SWRFernsehenIm Herbst 2018 sind sechs Frauen vom Land mit dem Oldtimerbusunterwegs in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Reihum laden siesich auf ihre Höfe ein und kochen für und gegeneinander einDrei-Gänge-Menü. Auf der Reise entstehen Freundschaften und dieRundreise ermöglicht den Frauen überraschende Einblicke in andereHöfe und Regionen. Der SWR Kochwettbewerb findet seinen Abschluss inHohenlohe im Museumsdorf Wackershofen. In der Finalfolge kochtSpitzenkoch Simon Tress die Siegergerichte nach - in einerhistorischen Küche aus dem 19. Jahrhundert.Die Regionen der neuen StaffelDie SWR Kochdoku "Lecker aufs Land" führt nach Kleinniedesheim indie Pfalz zu Sonja Merkel (10. März), nach Langenargen-Oberdorf anden Bodensee zu Stefanie Lemp (17. März), nach Gengenbach-Reichenbachin die Ortenau zu Rita Sester (24. März), nach Alzey in Rheinhessenzu Monika Kunz (31. März), nach Wutöschingen an den Hochrhein zuChristina Burkard (7. April) und nach Züsch in den Hunsrück zuIrmgard Feuerbach (14. April).Finalfolge feiert die SiegerinnenNach der großen Rundreise durch das Sendegebiet des SWR Fernsehenstreffen alle sechs Köchinnen noch einmal zusammen. In einer siebtenFolge werden die Siegerinnen der besten Vorspeise, des leckerstenHauptgerichts und des köstlichsten Desserts gekürt und ausgiebiggefeiert. Das große Finale mit der Ehrung der Siegerinnen wird amOstersonntag, 21. April, ebenfalls um 16:30 Uhr, ausgestrahlt.Die sympathische Doku-Reihe im SWR Fernsehen "Lecker aufs Land"ist eine der beliebten Doku-Reihen im SWR Fernsehen. Seit 2011 wirdjedes Jahr eine neue Staffel im Sommerprogramm ausgestrahlt. Darüberhinaus entstehen weitere Specials und Staffeln zu unterschiedlichenThemen. Produziert wird "Lecker aufs Land" von Moviepool und megaherzim Auftrag des SWR.Online first ab 4. März um 12 Uhr auf www.SWRMediathek.de Fotosüber www.ARD-Foto.de Infos auch unter www.SWR.de/Kommunikation/xxxxPressekontakt: Katrin Grünewald, Tel. 07221 929 23763,katrin.gruenewald@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell