Erfurt (ots) -Können wir uns schon bald unsichtbar machen? Wie werden wir inZukunft reisen, wohnen und uns ernähren? Wer entsorgt denWeltraumschrott? Wissenschaftler und Experten forschen schon lange andiesen Zukunftsfragen. "ERDE AN ZUKUNFT"-Moderator FelixSeibert-Daiker schaut ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter, zeigtTrends auf und findet mögliche Zukunftsszenarien, wie sie einmaleintreten könnten. Die neue Staffel des Wissensmagazins zeigt KiKA ab21. Juli 2018 jeden Samstag um 20:00 Uhr."ERDE AN ZUKUNFT" - Reisen mit der Bahn der Zukunft (21. Juli2018) "Wann sind wir endlich da?" ist die Standard-Frage auf dem Wegin den Urlaub. Den Reiseweg MUSS man machen - egal, wohin man reistund mit welchem Verkehrsmittel. Wie werden wir in Zukunft schnell,komfortabel und umweltschonend reisen? Und am Besten so, dass es auchnoch allen Spaß macht? Felix findet neue und bahnbrechende Ideen."ERDE AN ZUKUNFT" - Eine Zukunft für Insekten? (28. Juli 2018)Schmetterlinge, Wildbienen, Käfer und viele andere Insekten sindbedroht. Wenn es sie nicht mehr gibt, geht es auch für den Menschenum Leben und Tod, denn diese Tiere sind wichtig für unsere Erde.Felix forscht nach Ursachen für das massenhafte Insektensterben. Miteiner Biologin untersucht er verschiedene Lebensräume für Insektenund gibt Tipps, was jeder selbst tun kann, um Bienen, Grashüpfer undCo. zu schützen."ERDE AN ZUKUNFT" - Wie wohnen wir in Zukunft? (4. August 2018) ImJahr 2050 werden rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städtenleben. Diese werden deshalb höher, enger und dichter bebaut sein, vorallem dort, wo Wohnraum immer knapper wird. Das ist in vielendeutschen Großstädten der Fall. Wird man auch in Deutschland bald sowohnen wie in New York, Dubai oder Shanghai? Neue Hochhaustürme mittausenden Wohnungen könnten entstehen. Sogenannte Minihäuser wäreneine Lösung für kleine Nischen. Ganz groß oder ganz klein - Felixsucht die Wohntrends der Zukunft."ERDE AN ZUKUNFT" - Algen - die Superpflanzen der Zukunft (11.August 2018) Superpflanze Algen? Gesehen und gerochen hat sie jederschon einmal, denn wenn sie an den Strand gespült werden und in derSonne liegen, stinken sie ziemlich unangenehm. Eigentlichunvorstellbar, dass man bestimmte Algen auch essen kann. Doch siekönnten die Superpflanzen der Zukunft sein: als Rohstoff für Nahrungoder biologische Treibstoffe für Fahrzeuge und sogar Flugzeuge, alsBaumaterial oder zur Energiegewinnung aus Sonnenkraft anHäuserfassaden. Wie nützlich die grünen Meerespflanzen sein können,zeigt Felix in "ERDE AN ZUKUNFT"."ERDE AN ZUKUNFT" - Können wir uns unsichtbar machen? (18. August2018) Ein Tarnumhang wie bei Harry Potter oder ein Fingerschnippsenund man ist unsichtbar wie Pumuckl oder das Sams. Einfachverschwinden, wenn man seine Ruhe haben will oder anderen unbemerktStreiche spielen. Mit Spezial-Effekten im Film funktioniert dasbereits jetzt, im echten Leben leider nicht. Physiker, Chemiker undBiologen forschen seit langem intensiv daran und experimentierendamit. Felix begibt sich auf die Suche nach der Zauberformel zumUnsichtbarmachen."ERDE AN ZUKUNFT" - Entdecken, Erforschen, Erleben - Archäologieder Zukunft! (25. August 2018) Von welchem Geschirr haben unsereVorfahren gegessen? Wieso haben Steinzeitmenschen Musikinstrumentegebaut? Archäologen suchen Dinge aus der Vergangenheit und erforschensie. Dabei hilft ihnen auch ausgeklügelte Laser-Technik. In Zukunftkönnten daraus künstliche Vergangenheits-Welten entstehen, durch diewir bequem spazieren können. Felix besucht Forscher, die anzerstörten Palästen arbeiten und auch Knochen wieder zusammenpuzzeln."ERDE AN ZUKUNFT" - Schrott im Weltraum - Müllabfuhr fürs All (8.September 2018) Rund um die Erde bewegen sich über 4.000 Satellitenim All und jede Menge Müll: Weltraumschrott wie alte Raketenstufen,kaputte Satelliten oder verlorenes Astronauten-Werkzeug. Für dieMenschen auf der Erde ist das relativ ungefährlich, denn das meisteverglüht bevor es landen könnte. Für Astronauten hingegen sowie ihreRaketen und die Satelliten bergen Hunderttausende von Schrottteileneine Gefahr, denn diese schwirren mit enormer Geschwindigkeit alsgefährliche Geschosse durchs All. Deshalb brauchen Weltraumfliegereine Weltraum-Müllabfuhr.Die neue Staffel "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) läuft ab dem 21. Juliimmer samstags um 20:00 Uhr bei KiKA. Darüber hinaus sind die Folgendes Wissensmagazins auf kika.de abrufbar. Verantwortlicher Redakteurbei KiKA ist Thomas Miles.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell