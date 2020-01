München (ots) - Er gehört zu den absoluten Topstars der deutschenSchiedsrichter-Szene: Deniz Aytekin leitet seit 2008 Bundesliga- und seit 2012Länderspiele. 2019 wurde er vom DFB zum "Schiedsrichter des Jahres" gewählt.Spieler und Trainer haben vor ihm großen Respekt. Kein Wunder: Allein schonseine Körpergröße von 1,97 Metern und sein markanter Gesichtsausdruck wirkenbeeindruckend. Vor allem überzeugt Deniz Aytekin aber durch seine Körperspracheund seinen Umgang auf dem Platz. Er strahlt einfach eine natürliche Autoritätaus. Deniz Aytekin ist auch abseits des Platzes eine spannende Persönlichkeit -als erfolgreicher Unternehmer und Hobby-DJ. Mit Elektromusik und Yogaverarbeitet er den Stress im Alltag.In der "Sportschau"-Dokumentation "Karten, Pfiffe, fette Bässe" erhält Autor TomHäussler exklusive Einblicke in die Arbeit und das Leben von Deniz Aytekin. DerFilm begleitet ihn zu zwei Bundesligaspielen, bei denen auch exklusive Auszügeaus dem Schiedsrichterfunk zu hören sein werden, reist mit ihm insWinter-Trainingslager der Bundesligaschiedsrichter und ist auch in privatenMomenten dabei, wenn Aytekin die Pfeife mit Kopfhörern und einem DJ-Pult tauschtoder ein Jugendspiel seines Sohnes pfeift.In den Gesprächen wird es u.a. um seine Arbeit als Bundesliga-Schiedsrichter,aber auch um aktuelle Aufregerthemen gehen: Was zeichnet einenTop-Schiedsrichter aus und wie wird man das überhaupt? Bereiten sichSchiedsrichter genauso akribisch auf eine Partie vor wie Bundesliga-Trainer? Wiesieht diese Vorbereitung genau aus? Was muss man sich als Schiedsrichter auf demPlatz von Spielern und Trainern alles anhören? Wie hat der Videobeweis seineArbeit verändert? Was hält er überhaupt vom Videobeweis und von den neuenHandspielregeln? Und wie blickt er auf die Gewalt, mit denen sich Schiedsrichtergerade in unteren Ligen konfrontiert sehen? Die Fußball-Dokumentation wählteinen außergewöhnlichen Zugang und zeigt, wie die viel diskutierte Arbeit derBundesliga-Schiedsrichter tatsächlich aussieht.Das Erste sendet die Dokumentation "Karten, Pfiffe, fette Bässe - derSchiedsrichter Deniz Aytekin" am Dienstag, 4. Februar 2020, um 23:30 Uhr imAnschluss an die Live-Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinales Werder Bremen -Borussia Dortmund.Pressefotos unter ard-foto.dePressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4496929OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell