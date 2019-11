Neue Sport-, Adventure- und Fernreisen für Gäste ab 14 Jahren / ruf Programm 2019/2020: erstmals 4-Sterne-Partyclub und Partyvillage in Lloret de Mar (FOTO)

Bielefeld (ots) -Für Gäste ab 14 Jahren hat ruf Jugendreisen vier neue Angebote im Programm für2019/2020: den Sport- und Beachclub Lignano in Italien, das Sportcamp Umag inKroatien und das Beach- und Adventurecamp L'Escala in Spanien. Darüber hinausgibt es für Jugendliche ab 14 Jahren erstmals eine Cityreise nach New York. FürGäste ab 16 Jahren ist mit dem Garbi Park erstmals ein 4-Sterne-Partyclub inLloret de Mar buchbar. Neu ist dort auch das ruf Partyvillage. Bis zum17.12.2019 gelten Frühbucherpreise.Trainieren wie echte Profis können ruf Gäste ab 14 Jahren im neuen Sport- undBeachclub Lignano. Die Anlage an der italienischen Adria verfügt über eineSchwimmhalle, mehrere Sportpools, Beachvolleyballfelder, Kunstrasenplätze zumFußball spielen, Basketball- und Tenniscourts. Erfolgreiche Jugendmannschaftenverschiedener Nationen bereiten sich dort gerne auf Wettkämpfe vor, das sorgtfür internationales Flair. ruf Gäste können zusätzlich zu den allgemeinenSportanlagen die ruf Fitness Area und einen eigenen Strandabschnitt am breitenSandstrand nutzen.Zum Auspowern und Ausprobieren trendiger Sportarten lädt auch das neue Sportcampin Umag ein. Es liegt direkt am Meer und hat mehrere Sportplätze. Das ermöglichtStand-up-Paddling, Kajaktouren, Schnorcheln, Football, Baseball,Fitness-Workouts und vieles mehr. Ein Special ist die gesunde Ernährung fürSportler. Wer lieber chillen möchte, findet in Umag auch dafür besteVoraussetzungen. Ausflüge führen zum Beispiel nach Venedig oder Rovinj. Das Campeignet sich für Jugendliche ab 14 Jahren.Urlaub unter Gleichaltrigen ermöglicht das neue Beach- und Adventurecamp inL'Escala. Das Programm ist speziell konzipiert für Jugendliche zwischen 14 und16 Jahren. Das Camp am Golf de Roses im Norden Spaniens ist ideal für Entdeckerund Naturliebhaber. Sport und Outdoor-Erlebnisse sind hier genauso möglich wieChillen und Wellness. Ausflüge führen zum Beispiel nach Barcelona oder in diePyrenäen. Auch Sprachkurse für Französisch sind buchbar.Der Städtetrip nach New York zählt seit Jahren zu den ruf Bestsellern. Jetzt istdie Reise auch für Jugendliche ab 14 Jahren im Angebot. Während der achttägigenTour werden sie durchgängig betreut, inklusive des Hin- und Rückflugs. Die Gästeerleben einen Mix aus Sightseeing, Entertainment und Shopping. Außerdem erhaltensie Insidertipps vom ruf Reiseleiter. Während der Reise gibt es eineWhatsApp-Gruppe für die Eltern.In Lloret de Mar ist ruf der einzige Jugendreiseanbieter mit einem4-Sterne-Partyclub: dem Garbi Park. Es bildet zusammen mit dem Partyclub VillaGarbi das ruf Partyvillage. Zentraler Treffpunkt im Partyvillage ist ein großerPool, an dem alle zusammenkommen und das ruf Feeling erleben können. Auch mitdem im Reisepreis eingeschlossenen Partypaket für Lloret setzt ruf Maßstäbe.Reisebeispiel:9 Tage Sportcamp Umag, Kroatien 399 Euro inkl. aller LeistungenPressekontakt:ruf Jugendreisen GmbH & Co. KGKristina OehlerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 521 96 27 607presse@ruf.deOriginal-Content von: ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell