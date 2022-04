Neue Spielregeln der Arbeitswelt: Gladwell macht Unternehmen fit für agiles Arbeiten

Amsterdam (ots) -In den letzten Jahren ist deutlich geworden: Arbeiten im 21. Jahrhundert folgt neuen Regeln. Die Gladwell Academy ist Gold SPCT Partner von Scaled Agile Inc., dem Provider von SAFe© und unterstützt nun auch fokussiert Unternehmen im deutschsprachigen Raum bei der Transformation. Basierend auf dem Scaled Agile Framework (SAFe©) werden Agilität, Lean Prinzipien im Arbeitsumfeld gefördert und messbare Fortschritte erreicht für mehr Geschwindigkeit (Time to Market), bessere Anpassungsfähigkeit, Innovation, glückliche und motivierte Mitarbeiter und mehr Gewinn. Seit einem Jahr bietet das Team um COO Michael P. Stump auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz Trainings für Führungskräfte, Teams und ganze Unternehmen an. Ab April 2022 erweitert Gladwell das Leistungsportfolio um spezialisiertes Gladwell Coaching, um den Transformationsprozess ganzheitlich zu begleiten.Einer der aktuellen Arbeitstrends ist das Homeoffice. Fast die Hälfte der Beschäftigten wird auch nach der Corona Pandemie zumindest teilweise remote arbeiten[1]. Unternehmen müssen - auch um qualifizierte Mitarbeitende zu halten und zu gewinnen - individuelle und effiziente Lösungen dafür bereithalten. Mobiles Arbeiten ist nur ein Punkt von vielen Aspekten einer sich verändernden Welt. Die Umsetzung von Business Agilität und digitaler Transformation ist zu einer Notwendigkeit für Unternehmen geworden, um in einem hart umkämpften und sich ständig verändernden globalen Markt erfolgreich zu sein. Gladwell unterstützt Unternehmen auf dem Weg von der Projekt Organisation hin zu 'Organizing around value', denn die Fähigkeit, sich um den Wert herum zu organisieren, sich schnell anpassen zu können, ist das, was ein agiles Unternehmen wirklich auszeichnet. In den Gladwell Trainings werden veränderungsorientierte, rollenbasierte Trainings (wie Lean Portfolio Management, Leading SAFe© und Implementing SAFe©, u.v.m.) im Zusammenhang mit skalierter Agilität um SAFe© angeboten.SAFe© ist ein Framework - eine Sammlung ausgewählter Methoden, Prinzipien und Ansätze - mit denen stagnierende Unternehmen aller Branchen sowie Regierungsorganisationen, die Probleme angehen können, die sie auf ihrem Weg zu mehr Agilität erfahren. "Business Agilität bedeutet aber vor allem auch eine Mind-Set-Veränderung. Agilität zu skalieren heißt, Arbeit von Teams und Organisationen neu zu denken. Agile führt andere Spielregeln ein, als wir bisher gewohnt sind. Vorab definierte Pläne und Prozesse sowie hierarchische Kontrollmechanismen sind veraltet und zu langsam für die heutigen Wissensarbeiter", erklärt COO Michael P. Stump den revolutionären Ansatz. Stump ist ehemaliger Vice President, Global Partner Development bei Scaled Agile Inc. USA und einer von nur drei SAFe© Fellows im deutschsprachigen Raum. SAFe© Fellow ist die renommierteste Auszeichnung von Scaled Agile, mit der Personen gewürdigt werden, die ein Höchstmaß an Expertise und Vordenkerrolle in der Praxis und den Prinzipien von SAFe© aufweisen. Als einer der ersten SAFe© Program Consultant Trainer (SPCT) und SAFe© Fellows der Welt berät Michael P. Stump mit seinem Team Führungskräfte und Organisationen rund um den Globus und brachte so das SAFe© Framework auch nach Europa.Die Gladwell Academy mit Hauptsitz in Amsterdam hat sich seit ihrer Gründung vor acht Jahren vom Start-Up zum erfolgreichen Scale-up entwickelt. Die Trainings finden online oder an unterschiedlichen Orten - auch im deutschsprachigen Raum - statt. Alle Trainings sind live und werden von zertifizierten und in der Praxis erfahrenden Trainern geleitet. Bis heute wurden über 50.000 Personen von den mehr als 70 Trainern von Gladwell in mehr als 15 Ländern bei der Transformation begleitet. Kunden sind dabei Unternehmen, die schnelle Reaktionen brauchen - vom Elektronikproduzenten, über Automotive und Fluggesellschaften bis hin zu Banken und Versicherungen. Trainiert werden Teams sowie Führungskräfte, die SAFe© in ihrem Unternehmen einführen. Gladwell kann darüber hinaus komplette interne Akademien einrichten, um ganze Unternehmen bei ihrer Transformation zu unterstützen. "Wir haben einen sehr großen Bedarf an Begleitung über unsere Trainings hinaus erlebt und bieten daher ab April 2022 verstärkt mit Gladwell Coachings weitere, unternehmensspezifische Unterstützung an", sagt Michael P. Stump und ergänzt: "In dieser sich schnell verändernden Welt befähigen wir Menschen und Organisationen durch Wissen, Erfahrung und Bildung, besser als gestern zu sein."Weitere Informationen: www.gladwellacademy.deZahlen und Fakten Gladwell Academy- Hauptsitz: Amsterdam- Büros in Amsterdam, Paris und Bagalore- Gründung: 2014- CEO: Miranda Goossens- Leistungen: SAFe© Transformations Begleitung, SAFe© Trainings, Workshops und Coaching - Starten von Transformationen, Review von Transformationen, Reaktivieren von Transformationen- Anbieter für SAFe© Trainings in DACH, NL, France, US & India- Gold SPCT Partner von Scaled Agile Inc.- Teil der Highberg Group www.highberg- Gladwell Vision: To be the #1 global transformation and coaching Partner.- Gladwell Mission: In this fast-changing world, we continuously enable people & organizations to be better than yesterday through knowledge, experience and education.- Anzahl Personen bereits trainiert wurden: 50.000 +- Anzahl Gladwell Academy Trainer: 70+- Anzahl Länder, in denen Gladwell aktiv ist: 15+- Anzahl Sprachen, in denen Trainings stattfinden können: 7+[1] Future of Work Trends Post-COVID-19 Gartner for HR Long-Term Impact & Actions for HR | 2020